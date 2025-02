Apple Watch Ultra 3: Arrivo atteso con novità sulla salute e miglioramenti tecnologici

L’Apple Watch Ultra 3 si prepara a debuttare nel corso del 2025, portando con sé una serie di aggiornamenti significativi che promettono di migliorare l'esperienza per gli utenti. A due anni dall'arrivo della versione precedente, l'attesa è tutta per le nuove funzionalità, in particolare nel campo della salute, dove Apple punta a fare la differenza.

Rilevazione della pressione sanguigna

Un'importante novità inclusa nell'Apple Watch Ultra 3 è la rilevazione della pressione sanguigna. Secondo le indiscrezioni fornite dal noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg, questa funzione rappresenterebbe il prossimo grande passo nell'ambito della salute. Tuttavia, non sarà in grado di fornire misurazioni esatte della pressione sanguigna, ma seguirà le tendenze dei valori della pressione riportando un avviso in caso di rilevamento di ipertensione.

L'ipertensione è un problema silenzioso, spesso senza sintomi evidenti, che può portare a gravi conseguenze come danni al cuore. La potenzialità di rilevare precocemente questa condizione attraverso un dispositivo indossabile potrebbe davvero salvare vite. L'attuale Apple Watch è già capace di riconoscere la fibrillazione atriale e di eseguire elettrocardiogrammi, offrendo una serie di strumenti per monitorare la salute cardiaca.

Display migliorato con aggiornamento della frequenza di refresh

Nel 2025, ci si attende un significativo miglioramento del display dell’Apple Watch Ultra 3. A seguito della presentazione della Serie 10, che ha introdotto un display LTPO3 OLED, sembra proprio che Apple non voglia rimanere indietro.

Il nuovo display sarà più luminoso e avrà una frequenza di refresh più rapida, permettendo un'esperienza più fluida e coinvolgente. Con il miglioramento della tecnologia, le funzionalità come una lancetta dei secondi sempre in movimento su alcuni quadranti diventeranno una realtà anche per l'Ultra. La nuova luce utilizzerà un angolo di visuale più ampio, portando un incremento della luminosità fino al 40% quando lo schermo viene osservato lateralmente.

Un nuovo chip per prestazioni potenziate

Dopo un periodo di due anni senza aggiornamenti, l'Apple Watch Ultra 3 è atteso con un nuovo chip. Attualmente, l'Ultra utilizza il chip S9, ma la Serie 10 ha introdotto il chip S10, che, pur non essendo più potente, ha una dimensione ridotta. Un chip più nuovo garantirà spazio interno aggiuntivo, utile per componenti come una batteria di maggiore capacità. Se Apple decidesse di adottare l'S11, si potrebbe anche aspirare a nuove funzionalità integrate.

Connettività satellitare in arrivo

Un'altra funzionalità attesa è quella relativa alla connettività satellitare, già in uso per gli iPhone. Con questa innovazione, l’Apple Watch Ultra 3 sarà in grado di connettersi a reti satellitari, consentendo l'invio di messaggi quando reti cellulari e Wi-Fi non sono disponibili. All'inizio, questa funzione riguardava solo messaggi di emergenza ma, con l'aggiornamento a iOS 18, gli utenti potranno contattare anche persone normali.

La connettività satellitare potrebbe offrire un vantaggio competitivo ad Apple rispetto a marchi come Garmin, che producono dispositivi dedicati per situazioni d'emergenza in aree senza copertura cellulare. Considerando il target di utenti dell'Ultra, come escursionisti e subacquei, questa funzione aumenterebbe la sicurezza durante attività lontane dalle torri cellulari.

Abbandono del modem Qualcomm per 5G

Proseguendo con le novità, ci sono piani per eliminare il modem Qualcomm presente nell'attuale Apple Watch Ultra 2. La transizione verso chip di MediaTek, capaci di supportare reti 5G, è un punto importante nel processo di aggiornamento. MediaTek offre soluzioni specifiche per dispositivi collegati che non richiedono le stesse velocità del 5G standard, aprendo a nuovi orizzonti per le prestazioni.

Attualmente, i modelli cellulari di Apple Watch continuano a usare il 4G LTE, mentre i modelli di iPhone già utilizzano il 5G dal 2020, marcando un distacco evidente tra i due dispositivi.

Design rivisitato e ricarica veloce

Infine, l’Apple Watch Ultra 3 sembra destinato a presentare un retro completamente rinnovato, in linea con quello della Serie 10. In passato, l'Ultra adottava un retro in ceramica e cristallo di zaffiro, ma il nuovo design in metallo promette una migliore performance cellulare e ricariche più rapide.

Il retro metallico della Serie 10 permette di raggiungere l'80% di carica in soli 30 minuti, velocizzando dei tempi che attualmente sono di 60 minuti per l'Apple Watch Ultra 2. Questi miglioramenti mirano a rendere il dispositivo non solo più efficiente, ma anche a fornire un'esperienza utente decisamente più dinamica. La presentazione dell’Apple Watch Ultra 3 si prevede emozionante, con un'assegnazione di nuove funzionalità che dovrebbero fare la differenza nel mondo dei dispositivi indossabili.