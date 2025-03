Apple Watch Ultra 3: Arriva la Connettività Satellitare e un Modem 5G Innovativo

La prossima Apple Watch Ultra 3 promette di portare sul mercato diverse novità tecnologiche, secondo le anticipazioni di Mark Gurman di Bloomberg. Tra le più attese c’è la connettività satellitare, prima assente nei modelli di smartwatch di Apple, e il passaggio a un modem cellulare 5G, che potrebbe rivoluzionare l’esperienza degli utenti.

La nuova funzionalità di comunicazione satellitare

Apple ha già introdotto nel 2022 la connettività satellitare con l’iPhone 14, permettendo agli utenti di inviare messaggi anche in assenza di rete cellulare. Questa funzione è stata poi ampliata con l’iPhone 15 e l’iPhone 16, ma finora non si era vista nessuna applicazione su Apple Watch. La possibile integrazione in Apple Watch Ultra 3 consentirebbe agli utenti di inviare messaggi anche quando si trovano in zone isolate, sfruttando la stessa tecnologia utilizzata sugli smartphone.

Inizialmente limitata alle situazioni di emergenza, la messaggistica satellitare è stata implementata in iOS 18 anche per comunicare con qualsiasi contatto. Questo sviluppo promette di rendere l’Apple Watch Ultra 3 un dispositivo particolarmente utile per gli avventurieri e gli sportivi, rispondendo a esigenze di sicurezza in situazioni di isolamento.

L’introduzione del modem 5G

Un altro aspetto interessante del nuovo Apple Watch Ultra 3 riguarda il passaggio a un modem cellulare 5G, in questo caso fornito da MediaTek. Questa novità rappresenta un allontanamento dai moduli Intel precedentemente adottati. Il modem MediaTek supporterà la tecnologia 5G RedCap, progettata specificamente per i dispositivi indossabili. Attualmente, i modelli di Apple Watch utilizzano ancora la tecnologia 4G LTE, mentre gli iPhone possono usufruire della rete 5G da diversi anni.

L’adozione del 5G potrebbe migliorare significativamente la connettività, permettendo agli utenti di utilizzare l’orologio anche in contesti urbani o di nulla tecnologia. La nuova generazione di Apple Watch sembra quindi essere posizionata per competere efficacemente con i dispositivi di marche rivali come Garmin, famosi per gli accessori dotati di funzionalità simili, specializzati per l’escursionismo e le attività outdoor.

Un prodotto focalizzato sugli avventurieri

Progettato con un chiaro obiettivo verso un pubblico di avventurieri e sportivi, l’Apple Watch Ultra 3 mira ad ampliare le proprie capacità di sicurezza. Con la guida satellitare e la possibilità di comunicare anche in aree remote, il dispositivo vuole fornire una risposta ai bisogni degli utenti che praticano sport estremi o che si avventurano in territori poco serviti.

Attualmente, il servizio di accesso satellitare è gratuito per gli utenti di iPhone, assicurando un’estensione di copertura per un periodo di due anni. È previsto che Apple fornisca una condizione simile anche per l’Apple Watch Ultra 3, rendendo la nuova tecnologia non solo innovativa, ma anche accessibile.

Le novità attese per il terzo modello di Apple Watch Ultra anticipano un potenziale lancio a settembre 2025, momento in cui si attende un rinnovato interesse per la gamma di dispositivi indossabili di Apple, ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono e comunicano attraverso la tecnologia.