Apple Watch Series 8, sconto da urlo su Amazon: meglio affrettarsi

Manca ormai poco più di un mese alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15 – la data dovrebbe essere quella del 12 settembre, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale – e ovviamente l’attesa dei fan della Mela aumenta giorno dopo giorno. Tuttavia, come sanno bene gli appassionati dei prodotti Apple, il gigante di Cupertino è molto attivo non solo sulla realizzazione di nuovi melafonini, ma anche sulle (ottime) proposte di wearable.

Tra i dispositivi più gettonati della Mela ci sono infatti gli Apple Watch, che riscuotono sempre grande consenso tra la clientela. Circa un anno fa la società del CEO Tim Cook ha lanciato ufficialmente l’Apple Watch Series 8, uno smartwatch con ottime specifiche e funzionalità molto interessanti che ha catturato subito l’attenzione dei fan di Apple.

Sul sito di Amazon è comparsa un’offerta eccezionale che riguarda proprio questo prodotto. Lo sconto del 15% consente infatti di acquistare l’Apple Watch Series 8 a 469 euro, risparmiando così 80 euro sul prezzo di partenza. Il modello in questione ha sia la cassa in alluminio che il Cinturino Sport color mezzanotte (il nero, ndr).

Tra le caratteristiche più interessanti di Apple Watch Series 8 ci sono sicuramente le funzioni per la sicurezza come Rilevamento incidenti e Rilevamento cadute, che consentono di chiamare i soccorsi in automatico in caso di grave incidente o di brutta caduta. Anche le evolute funzioni per la salute sono aspetti molto importanti: basti pensare alla misurazione dell’ossigeno nel sangue o alla segnalazione in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, senza dimenticare il monitoraggio della qualità del sonno.

In più, oltre a essere molto robusto, l’Apple Watch Series 8 è un eccellente compagno di fitness, permettendo agli utenti di cimentarsi in nuovi modi di fare sport e di analizzare le proprie prestazioni grazie ai nuovi parametri.