Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE, i nuovi orologi dall’ottimo hardware e ricchi di funzioni

Durante il suo evento virtuale “Time Flies”, Apple ha presentato diversi nuovi prodotti. Tra questi ha suscitato molto interesse l’Apple Watch Series 6, il nuovo smartwatch del gigante di Cupertino, che a prima vista sembra piuttosto simile ai modelli Apple Watch Series 4 e Watch Series 5. Tuttavia, Apple ha operato degli interventi che hanno permesso a questo modello di avere un hardware superiore rispetto ai predecessori, garantendo prestazioni più veloci ma anche una migliore resistenza all’acqua e una connettività wireless migliorata.

L’Apple Watch Series 6 è disponibile in opzioni di cassa da 40 mm e 44 mm, entrambe con una finitura posteriore in ceramica e vetro zaffiro. Lo smartwatch è alimentato da un nuovo Apple S6 SiP, che pare essere fino a due volte più veloce del processore S5 disponibile su Apple Watch Series 5. A bordo del nuovo prodotto è presente anche un chip wireless W3 per una connettività senza interruzioni con i dispositivi Apple.

Apple ha fornito un display Retina sempre attivo sull’Apple Watch Series 6 con una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz. Il display dovrebbe inoltre avere una luminosità massima di 1.000 nit. L’Apple Watch 6 da 40 mm ha una risoluzione di 324×394 pixel, mentre la sua variante da 44 mm ha 368×448 pixel.

In termini di monitoraggio di salute e benessere, Apple Watch Series 6 permette agli utenti di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) grazie al nuovo sensore di salute che utilizza luce infrarossa e fotodiodi per rilevare il colore del sangue sotto la pelle. Gli utenti riceveranno un avviso se i loro livelli di ossigeno nel sangue scendono al di sotto della soglia di riferimento (tra il 95 e il 100%, ndr). Lo smartphone conserva anche il sensore cardiaco elettrico che ha debuttato per la prima volta sulla Series 4 ed è progettato per registrare battito e ritmo cardiaco, rilevando la fibrillazione atriale (AFib) e fornendo un referto dell’elettrocardiogramma (ECG).

Apple Watch Series 6 è inoltre dotato di funzionalità di monitoraggio della salute mentale, per rilevare attacchi di panico e alti livelli di stress, e un sensore per il monitoraggio del sonno. Infine, Apple afferma che l’Apple Watch Series 6 riesce a garantire fino a 18 ore di durata della batteria.

L’altro prodotto presentato dal gigante californiano è l’Apple Watch SE, alimentato dall’Apple S5 SiP, che lo rende due volte più veloce dell’Apple Watch Series 3. Presenta lo stesso display Retina dell’Apple Watch Series 6, il 30% più grande della Series 3. Anche qui troviamo un cardiofrequenzimetro ottico che fornisce anche notifiche sulla frequenza cardiaca alta e bassa, oltre a quella sul ritmo cardiaco irregolare. Sarà disponibile in casse da 40 mm e 44 mm, con finiture in alluminio oro, argento e grigio siderale. Anche in questo caso l’autonomia della batteria si aggira intorno alle 18 ore.

Il prezzo dell’Apple Watch 6 (GPS) parte da 439 euro (539 per la versione GPS + Cellular), mente l’Apple Watch SE ha un prezzo di partenza di 309 euro (359 per la versione GPS + Cellular). Disponibilità dal 18 settembre.

