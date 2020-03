Apple Watch Series 6 avrà monitoraggio del sonno e nuovo parental control

Grazie al noto analista Ming-Chi Kuo abbiamo delle nuove informazioni in merito al prossimo Apple Watch Series 6. Ma non solo, anche il noto sito 9to5Mac ha condiviso nuove indiscrezioni riguardo il nuovo orologio dell’azienda di Cupertino.

Oltre ad offrire un Wi-Fi migliore, connessione dati più rapide e prestazioni più veloci il nuovo Apple Watch Series 6 introdurrà anche nuove funzionalità per quanto riguarda il comparto ”salute”. Basato sul iOS 14, di cui vi abbiamo già parlato, sembra che ci saranno molti altri dettagli tra cui nuovi quadranti dell’orologio, monitoraggio del sonno e funzioni di ”parent control’‘ in sviluppo che arriveranno con la fine di questo autunno.

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 pare che acquisirà la capacità di rilevare la saturazione di ossigeno nel sangue, un fattore importante per mantenere monitorata la salute del cuore e del cervello. Ma questa nuova funzionalità per la salute non è l’unica modifica apportata ad Apple Watch Series 6 e watchOS 7.

Il 2020 sembra essere l’anno in cui anche sugli orologi Apple ci sarà un’app per il monitoraggio del sonno.

La nuova funzionalità consentirà agli utenti di scegliere di indossare l’Apple Watch a letto. Se l’utente ha più di un Apple Watch può sceglierne uno come orologio da notte designato. Durante il sonno, l’Apple Watch monitorerà la qualità del sonno (incluso il movimento, la frequenza cardiaca e i rumori della persona) utilizzando i suoi molteplici sensori. I dati sulla qualità del sonno dell’utente saranno resi disponibili nell’app Salute e in una nuova app Sleep per Apple Watch.

A quanto pare l’azienda californiana sta sviluppando anche una nuova funzionalità che permetterà di condividere i quadranti tra gli utenti, una funzionalità molti utenti hanno atteso a lungo. Sulla base di una versione precedente del codice iOS 14, gli utenti saranno in grado di condividere specifiche configurazioni del quadrante dell’orologio con altri utenti.

La funzione si aggiunge alla possibilità già presente di personalizzare i quadranti esistenti con vari colori, stili e caratteristiche. Le configurazioni del quadrante personalizzate saranno condivisibili come file, possono essere visualizzate in anteprima nell’app File e condivise con vari metodi tra cui AirDrop dall’iPhone.

Nuovo parent control

WatchOS 7 avrà un enorme aggiornamento per poter permettere ai bambini di utilizzare l’Apple Watch ma sotto il controllo dei genitori. Sembra che Apple stia sviluppando una funzionalità per poter configurare e gestire un Apple Watch per bambini utilizzando l’iPhone di un genitore. Un singolo iPhone può già essere attivato e associato a più Apple Watch, ma è possibile utilizzare un solo orologio alla volta e ogni orologio è legato allo stesso account dell’iPhone.

Questa funzionalità sembra sia molto richiesta dai genitori che potranno configurare la modalità ”SchoolTime” che consentirà ai genitori di gestire quali app possono essere utilizzate durante determinate ore come le ore di lezione.

Fonte 9to5mac.com