Apple Watch, la variante (PRODUCT) RED dovrebbe arrivare in primavera

Apple Watch (PRODUCT) RED Edition arriverà ufficialmente nella primavera del 2020, stando agli ultimi “rumors”. La nuova versione dovrebbe far parte della famiglia Apple Watch Series 5 che è stata presentata all’inizio di quest’anno.

Finora, l’azienda di Cupertino ha portato una gamma di modelli di iPhone con il marchio (PRODUCT) RED in collaborazione con (RED), un marchio con licenza che raccoglie fondi per contribuire a combattere l’HIV / AIDS in Africa. La gamma Apple Watch, tuttavia, non include modelli specifici (PRODUCT) RED. La società all’inizio di quest’anno ha presentato l’iPhone 11 (PRODUCT) RED insieme alle normali opzioni di colore.

La variante di Apple Watch (PRODUCT) RED ha fatto la sua comparsa in un database Apple, come riportato dal blog francese WatchGeneration.fr. Stando alle indiscrezioni, lo smartwatch avrebbe un paintjob simile a quello dell’iPod touch.

Apple, di solito, ufficializza i suoi modelli di iPhone con marchio (PRODUCT) RED in primavera, pertanto è molto probabile che l’eventuale Apple Watch (PRODUCT) RED arrivi sul mercato in un periodo compreso tra marzo e giugno del prossimo anno.

Se le informazioni fornite dalla fonte francese dovessero trovare conferma, il modello (PRODUCT) RED dell’Apple Watch giungerebbe sul mercato con un prezzo identico a quello del modello della Serie 5 con custodia in alluminio. Ciò significa che la nuova variante dovrebbe costare 399 dollari, pari a circa 355 euro.

Apple ha già lanciato sul mercato una gamma di braccialetti Apple Watch di colore rosso, ma appare evidente come il lancio di un Apple Watch con telaio completamente rosso possa contribuire ad attirare nuovi acquirenti.

In passato, Apple ha introdotto anche un computer Mac Pro con marchio (RED). Il dispositivo fu lanciato negli Stati Uniti nel 2013, ottenendo un buon riscontro. Vedremo se anche questa variante dell’Apple Watch riuscirà a fare breccia tra gli appassionati dei prodotti del gigante californiano.