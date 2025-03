Apple Watch: payout di 20 milioni per i possessori di alcuni modelli, scadenza il 10 aprile 2025

I possessori di determinati modelli di Apple Watch possono ricevere un risarcimento in seguito a un accordo da 20 milioni di dollari stabilito dall’azienda per una causa collettiva. Se il tuo dispositivo è tra quelli coinvolti, è fondamentale affrettarsi: hai tempo fino al 10 aprile 2025 per presentare la richiesta di indennizzo.

La causa legale contro Apple

La questione legale si è svolta presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California. I querelanti hanno sostenuto che le batterie delle prime generazioni dell’Apple Watch – incluse le versioni Original, Series 1, Series 2 e Series 3 – potessero espandersi all’interno dei loro alloggiamenti, causando malfunzionamenti. Nonostante Apple abbia negato qualsiasi illecito, l’azienda ha optato per un accordo per evitare ulteriori procedimenti legali. In una dichiarazione, ha confermato la sua posizione, affermando che l’Apple Watch è “progettato per essere sicuro e affidabile“, e ha sottolineato che il risarcimento si applica solo a coloro che hanno acquistato i modelli in questione, attualmente non più in vendita.

Chi è idoneo per il risarcimento?

Per poter ricevere il risarcimento, è necessario aver posseduto uno dei modelli coinvolti – Original, Series 1, Series 2 o Series 3 – negli Stati Uniti e aver denunciato problemi legati all’espansione della batteria. Le segnalazioni devono essere state effettuate tra il 24 aprile 2015 e il 6 febbraio 2024, sia attraverso un reclamo al servizio clienti o altre modalità di comunicazione.

L’ammontare del risarcimento

L’importo del risarcimento varierà a seconda di diversi fattori e sicuramente oscillerà tra i 20 e i 50 dollari, a seconda del numero di richieste presentate. A tal riguardo, alcuni degli aventi diritto riceveranno un avviso tramite email o cartolina, che confermerà la loro idoneità a un pagamento di classe.

Procedura per la richiesta di risarcimento

Per ricevere il risarcimento, occorre compilare la richiesta attraverso il sito web dedicato all’accordo, entro il 10 aprile 2025. Accedendo al sito, sarà presente un codice QR da scansionare con un’app o con la fotocamera del telefono. Gli utenti potranno scegliere come preferiscono ricevere il pagamento: tramite assegno cartaceo, assegno elettronico, bonifico ACH, oppure una carta prepagata virtuale Visa o MasterCard. Se non hai ricevuto alcuna comunicazione ma ritieni di essere idoneo, è comunque possibile presentare la domanda tramite email.

Accettando il pagamento, si rinuncia automaticamente a qualsiasi diritto di intraprendere ulteriori azioni legali nei confronti di Apple relative al problema delle batterie.