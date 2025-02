Apple Watch: indennizzi disponibili per gli utenti dopo il risarcimento da 20 milioni di dollari

La notizia del giorno riguarda i proprietari di Apple Watch, che potrebbero avere diritto a un risarcimento economico. A seguito di una causa collettiva, Apple ha accettato di versare 20 milioni di dollari in un accordo. Gli utenti interessati devono presentare la propria richiesta entro la scadenza stabilita per ottenere il compenso.

Dettagli della causa legale contro Apple

La causa, avviata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California, ha messo in luce presunti difetti delle batterie nei modelli di prima generazione, Series 1, Series 2 e Series 3. Secondo le accuse, le batterie di questi dispositivi avrebbero potuto espandersi all’interno dei loro compartimenti, generando malfunzionamenti. Nonostante Apple abbia negato qualsiasi illecito, ha scelto di risolvere la questione per evitare un contenzioso prolungato.

In una comunicazione inviata a CNET, Apple ha affermato di avere progettato l'Apple Watch per essere "sicuro e affidabile". Tuttavia, l'azienda ha confermato l’applicazione di questo accordo ai possessori dei modelli in questione, i quali non sono più disponibili sul mercato.

Verifica della propria idoneità al risarcimento

Per avere diritto al risarcimento, gli utenti devono aver posseduto uno dei modelli di Apple Watch coinvolti nel contenzioso e devono aver riportato problemi legati al rigonfiamento della batteria. È fondamentale aver presentato una lamentela al servizio clienti tra il 24 aprile 2015 e il 6 febbraio 2024. Queste informazioni sono cruciali per determinare chi possa beneficiare dell'accordo.

Montante del risarcimento: quanto si può ottenere?

Le somme che gli utenti possono ricevere variano in base a diversi fattori. Si prevede che il risarcimento oscilli tra i 20 e i 50 dollari, a seconda del numero di richieste presentate. Gli utenti che risultano idonei potrebbero ricevere una comunicazione via email o posta, informandoli dell’opportunità di ricevere un pagamento.

Come presentare la propria richiesta di indennizzo

Gli utenti interessati a ricevere un risarcimento sono invitati a inoltrare la propria richiesta entro il 10 aprile 2025, visitando il sito web dedicato all'accordo. Una volta sul sito, è necessario individuare il codice QR e scansionarlo utilizzando un’app o la fotocamera integrata. Dopodiché, gli utenti possono scegliere come ricevere il pagamento: tramite assegno cartaceo, assegno elettronico, trasferimento ACH o carta prepagata virtuale Visa o MasterCard.

Infine, gli utenti che non hanno ricevuto un avviso ma ritengono di rientrare tra gli idonei possono comunque presentare una richiesta via email. Accettando il pagamento dell'accordo, i clienti di Apple rinunciano ai loro diritti di intraprendere ulteriori azioni legali relative al problema della batteria, chiudendo così la questione in modo definitivo.