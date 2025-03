Apple Vision Pro: la nuova generazione di hardware in cantiere, ma non in fretta

Il mondo della tecnologia è in attesa di grosse novità da parte di Apple, in particolare per il suo dispositivo Vision Pro. Le recenti notizie riguardanti un possibile flop del prodotto e la notizia di un hardware in fase di studio hanno alimentato il dibattito su cosa ci riservi il futuro per Vision Pro 2. Nonostante le incertezze, ci sono motivi di speranza per gli appassionati.

Le ultime novità su Vision Pro 2: cambiamenti in corso

Nel corso del fine settimana, Mark Gurman ha fornito un aggiornamento attraverso la sua newsletter “Power On” riguardo i progressi di Apple nei confronti del nuovo hardware Vision Pro. Secondo le recenti informazioni, i piani per le future versioni di Vision Pro, che includono anche un modello aggiornato rispetto al primo lancio e una variante più economica, sono attualmente in fase di studio. Anche se c’è del lavoro in corso, sembra che non ci sia una corsa per lanciare il nuovo modello. Ciò nonostante, Apple rimane determinata a portare sul mercato occhiali di realtà aumentata performanti. Sebbene ci vorrà del tempo, l’azienda di Cupertino è convinta di avere tutte le caratteristiche necessarie per emergere in questo campo.

A breve termine, Apple sta preparando un importante aggiornamento per visionOS 3.0, previsto per quest’anno, dopo la versione 2.4, che ha introdotto nuove funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale e un’app per contenuti immersivi. Se da un lato questo aggiornamento può essere interpretato come una conferma di un futuro incerto per Vision Pro, dall’altro è anche un segnale che dimostra come l’azienda stia lavorando per migliorare l’esperienza utente.

VisionOS e aggiornamenti: nessuna fretta nella produzione di hardware

Dopo la WWDC dell’anno scorso, circolavano voci su presunti limiti hardware che avrebbero potuto ostacolare l’arrivo di Apple Intelligence su Vision Pro. Il dispositivo è dotato di un chip M2, che fornisce la potenza necessaria per operazioni di Intelligenza Artificiale. Tuttavia, alcuni temevano che Apple avesse esaurito il potenziale del Vision Pro con l’attuale set di funzionalità. Fortunatamente, questo non è affatto vero.

Negli ultimi aggiornamenti di visionOS 2 e 2.2, Apple ha dimostrato di poter effettuare significativi upgrade software, e la prossima versione porterà il supporto per Apple Intelligence su Vision Pro. La versione 2.4 offrirà la maggior parte delle funzioni di AI, come già accade su altre piattaforme Apple. Le poche limitazioni che permangono non sembrano legate a restrizioni hardware. Gurman ha inoltre anticipato che visionOS 3 sarà un aggiornamento “importante“. I continui miglioramenti software hanno reso l’esperienza degli utenti pressoché ottimale, senza richiedere un nuovo hardware, evidenziando l’efficacia del lavoro di Apple.

Questo rappresenta una buona notizia per gli acquirenti precoci, o per chi ha recentemente investito nel Vision Pro, dal momento che poter accedere a nuove funzionalità risulta cruciale data l’elevata cifra che si deve sostenere per acquistare il prodotto.

Un’attesa più lunga per Vision Pro 2 potrebbe risultare positiva

È vero, se Apple stesse procedendo a grande velocità verso il lancio del successore di Vision Pro, ciò sarebbe un segnale più incoraggiante. Tuttavia, secondo Gurman, l’azienda sta portando avanti dei lavori, anche se senza la sveltezza che ci si potrebbe aspettare. Questo ritardo deve far riflettere: potrebbe non essere del tutto negativo.

Se Apple continua a fornire ottimi aggiornamenti software agli utenti del Vision Pro e si prende il tempo necessario per risolvere eventuali criticità del modello attuale, potrebbe essere un bene. Un rilascio con specifiche migliorate potrebbe non essere la soluzione migliore per i problemi più gravi, e dedicarvi ulteriore tempo potrebbe risultare utile.

Cosa ne pensate riguardo ai progressi di Vision Pro 2 al momento? È chiaro che il panorama è in evoluzione, ed è interessante osservare come Apple gestirà questo atteso sviluppo nel settore della realtà aumentata.