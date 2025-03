Apple Vision Pro: esperienze sorprendenti e discussioni sul futuro della tecnologia

Il nuovo Apple Vision Pro ha attirato un’attenzione considerevole, aprendo dibattiti sull’efficacia e sul futuro di questo dispositivo innovativo. Dopo aver riflettuto a lungo sul suo prezzo, ho deciso di acquistarlo e voglio condividere tre esperienze specifiche con visionOS che mi hanno davvero colpito.

Navigare in una nuova area con Apple Maps

Di recente ho scritto riguardo a una funzione di Apple Maps che ha cambiato il modo in cui esploro i luoghi: la possibilità di cercare destinazioni specifiche in base alla porzione di mappa visualizzata. Questa funzionalità ha avuto un impatto significativo sulla mia esperienza, rendendo ogni esplorazione più mirata e soddisfacente.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Da quando mi sono trasferito con la mia famiglia, ho utilizzato Vision Pro per esaminare il nostro nuovo quartiere. L’immersione nell’ambiente offerta dal dispositivo ha reso questa fase della mia vita molto più eccitante. Utilizzare Look Around in visionOS con una finestra dell’app di grandi dimensioni è stato incredibile. Mentre esploravo la zona, ho potuto salvare ristoranti e caffè interessanti, pianificando così tutto ciò che avrei voluto provare dopo il trasloco. Questo approccio alla preparazione ha reso la transizione molto più fluida e anticipa ulteriori utilizzi futuri di questa funzione.

È curioso notare che Apple Maps in visionOS non è nemmeno un’app nativa; si tratta di un’app per iPad in modalità compatibilità. Nonostante ciò, l’esperienza immersiva che Vision Pro offre si rivela unica e coinvolgente.

Guardare un film in 3D: un’esperienza coinvolgente

C’è un consenso diffuso nel considerare Vision Pro un dispositivo d’intrattenimento di prim’ordine, sebbene rimanga da verificare il suo utilizzo per la produttività. Uno degli aspetti più interessanti di visionOS è il supporto per i video immersivi, un particolare formato video a 180 gradi sviluppato da Apple.

Le mie opinioni sui video immersivi sono in continua evoluzione; tuttavia, ho già vissuto un momento di puro piacere nel vedere un film animato in 3D. Ho provato film d’azione dal vivo in 3D, ma il mio preferito finora è stato Moana della Disney. L’animazione è eccezionale e gli effetti tridimensionali aggiungono una dimensione in più all’esperienza. Guardare Moana mi ha fatto sentire come se stessi vivendo qualcosa di veramente speciale, ben al di sopra delle opzioni tradizionali di visione.

L’uso di Siri nella realtà aumentata

Nonostante non sia il periodo migliore per lodare Siri, ho trovato momenti di gioia nell’utilizzarla con Vision Pro. L’assistente di Apple presenta delle criticità, e spero che le future versioni riescano a risolverle, specialmente nell’ambito della spazialità.

Su altre piattaforme Apple, utilizzo Siri per gestire promemoria e timer, oltre a cercare curiosità. Con Vision Pro, l’interazione vocale ha preso una nuova dimensione. Non avendo sempre a disposizione una tastiera o un trackpad, parlare diventa il modo principale per velocizzare le operazioni. L’innovativo tracciamento degli occhi e delle mani in visionOS è molto interessante, ma avere Siri che esegue i comandi vocali semplifica notevolmente molte attività quotidiane.

Sebbene Siri abbia strada da fare, un’assistente virtuale davvero intelligente potrebbe rappresentare un cambiamento radicale nel campo del computing spaziale.

Alcune considerazioni finali sull’esperienza con Vision Pro

Le mie prime settimane con il Vision Pro non sono state prive di sfide. Ho ancora dei problemi nel trovare il giusto comfort, e il peso del dispositivo è un fattore da considerare. Inoltre, non mi sono ancora avventurato in utilizzi professionali di visionOS. Vorrei però sottolineare esperienze che ho vissuto finora, che rendono Vision Pro un dispositivo speciale e promettente. Sicuramente continuerò a condividere ulteriori dettagli sulla mia esperienza con visionOS nei prossimi giorni.

Quali esperienze piacevoli avete avuto con Vision Pro? Sarebbe interessante conoscerle.