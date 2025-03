Apple vince nella battaglia legale contro AliveCor: le ultime novità su brevetti e tecnologia

La battaglia legale tra Apple e AliveCor, avviata nel 2021, si arricchisce di un nuovo capitolo. Un tribunale d'appello federale ha confermato l’annullamento di tre brevetti che AliveCor sosteneva fossero stati violati dalla tecnologia dell'Apple Watch. Questa decisione ha portato all’annullamento di un provvedimento dell’International Trade Commission che avrebbe potuto compromettere le importazioni dell'Apple Watch negli Stati Uniti.

La vittoria di Apple e il suo impegno per la salute

Apple ha espresso il suo riconoscimento al tribunale attraverso una dichiarazione rilasciata a MacRumors, sottolineando l'importanza di questa sentenza per il futuro dello sviluppo delle sue innovazioni nel campo della salute. "Ringraziamo il Federal Circuit per l'attenta considerazione in questo caso. I team di Apple hanno lavorato instancabilmente per anni per creare funzionalità di salute, benessere e sicurezza che impattano in modo significativo le vite degli utenti, e intendiamo proseguire su questa strada," ha affermato la società, promettendo di continuare a sviluppare nuove caratteristiche per l’Apple Watch.

Il contesto della causa: i brevetti di AliveCor

La controversia è iniziata quando AliveCor ha denunciato Apple per presunta violazione dei suoi brevetti collegati alla tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca e all'ECG. In una prima fase, l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti aveva trovato che Apple avesse effettivamente infranto tre brevetti. Tuttavia, Apple ha successivamente richiesto una revisione al Patent Trial and Appeal Board dell'USPTO, il quale ha ritenuto che diverse rivendicazioni non fossero patentabili. Questo ha portato all'invalidazione dei brevetti contestati, indebolendo così la posizione di AliveCor nel contesto legale.

Le fasi del conflitto legale

Nonostante l’invalidazione dei brevetti, l'ITC ha comunque raccomandato un'ordinanza di esclusione limitata e un ordine di cessazione per l'Apple Watch. Apple ha contestato questa decisione, sostenendo che i motivi alla base dell'ITC erano stati messi in discussione dalla rivisitazione dei brevetti. L’ordinanza è stata quindi sospesa mentre le appelli delle due parti proseguivano. Infine, il tribunale d'appello federale ha confermato l’annullamento dei brevetti, risultando nella cancellazione dell’ordinanza dell’ITC, scongiurando così un possibile divieto all'importazione dell'Apple Watch.

Altre questioni legali e l'influenza sul mercato

Nello stesso anno, il ricorso di AliveCor per pratiche commerciali sleali contro Apple era stato respinto, ma la società ha deciso di appellarsi a questa decisione. Tuttavia, Apple sta affrontando sfide in un’altra battaglia legale contro Masimo, un'azienda specializzata nel monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue. A seguito di questa controversia, alcuni modelli dell'Apple Watch venduti negli Stati Uniti sono soggetti a un divieto di importazione. In risposta a ciò, Apple ha disabilitato la tecnologia di rilevamento dell'ossigeno nel sangue per i modelli venduti negli Stati Uniti e non ha ancora trovato una soluzione per ripristinarla.

Con le sue recenti vittorie legali, Apple continua a rafforzare il suo impegno nell'innovazione tecnologica, pur affrontando un ambiente competitivo recentemente sempre più intenso.