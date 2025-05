Apple verso un display senza interruzioni: ecco cosa aspettarsi dagli iPhone futuri

La tecnologia mobile continua a evolversi, e Apple, pioniere nel settore, è in prima linea nella corsa all’innovazione. Negli ultimi anni, l’azienda ha intrapreso un viaggio impegnativo per eliminare ogni forma di cornice e notch, mirato a realizzare un’esperienza visiva davvero immersiva nei suoi smartphone. L’attenzione di Apple si concentra sul mantenimento delle funzionalità essenziali, come il sistema di riconoscimento facciale e la fotocamera frontale, mentre progressivamente modifica il design dei suoi dispositivi.

Il cambiamento di design dal primo iPhone all’iPhone 7

Dalla sua prima versione, l’iPhone ha sempre utilizzato cornici spesse per alloggiare componenti fondamentali come il pulsante Home, il microfono, il sensore di prossimità e la fotocamera frontale. Questi design, presenti fino all’iPhone 7, iniziavano a sembrare obsoleti rispetto alla concorrenza Android, la quale stava introducendo dispositivi sempre più eleganti, con cornici ridotte e sensori di impronte digitali spostati nella parte posteriore o laterale.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Nel 2017, Apple ha compiuto un’importante evoluzione con l’iPhone X, abbandonando il Touch ID a favore del Face ID e presentando il notch. Questa scelta radicale ha permesso di ridurre significativamente la dimensione delle cornici in modo da ospitare sensori essenziali. Da allora, Apple ha costantemente lavorato per affinare questo elemento di design; ad esempio, il notch è diventato il Dynamic Island presente nella serie attuale degli iPhone 16.

Le attese per l’iPhone 17 e oltre

Per il 2025, l’iPhone 17 si prepara a seguire la stessa linea di design, senza introdurre cambiamenti significativi ai bordi. Tuttavia, le previsioni suggeriscono che nel 2026 e 2027 Apple avrà in serbo sorprese più sostanziali. Si parla di un piano che prevede di spostare i componenti del Face ID sotto il display, eliminando così il ritaglio a forma di pillola che oggi è parte integrante del Dynamic Island.

Questo cambiamento permetterebbe a Apple di realizzare un iPhone che, con ogni probabilità l’iPhone 18 Pro, presenterà solo un piccolo foro per la fotocamera frontale, riducendo drasticamente le interruzioni visive sullo schermo. Secondo un rapporto di Wayne Ma di The Information, questa apertura potrebbe trovarsi in una posizione inusuale: nell’angolo in alto a sinistra del display.

Innovazione e design dell’iPhone 18 Pro

Il design dell’iPhone 18 Pro e dell’iPhone 18 Pro Max, come riportato da fonti vicine alla questione, prevede un’uscita minima nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale. Questo approccio innovativo è visto come un primo passo verso almeno un modello di iPhone del 2027, in cui la fotocamera frontale potrebbe essere completamente integrata sotto il display, realizzando così una visione davvero edge-to-edge.

Questo cambiamento coincide con il ventesimo anniversario del primo iPhone, e se confermato, renderebbe il dispositivo il primo smartphone con una fotocamera frontale nell’angolo in alto a sinistra, segnando una significativa divergenza dalla simmetria tradizionale che abbiamo imparato a conoscere in Apple.

Considerazioni sull’estetica e sull’uso quotidiano

Al giorno d’oggi, la fotocamera frontale non è perfettamente centrata lungo il bordo superiore dell’iPhone. Si trova leggermente spostata a destra, ma l’interfaccia di Dynamic Island contribuisce a compensare questo aspetto, integrando sensori del Face ID e creando un elemento visivo bilanciato.

Apple potrebbe decidere di seguire una strategia simile con l’iPhone 18 Pro. Estendendo ulteriormente l’interfaccia del Dynamic Island a sinistra, l’azienda potrebbe armonizzare visivamente il ritaglio della fotocamera decentrata, mentre si offre anche più spazio per indicatori di attività dal vivo e altri contenuti. Tuttavia, posizionare la fotocamera nell’angolo in alto a sinistra rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto all’attuale layout del Dynamic Island, centralmente situato rispetto alle ampie porzioni dello schermo.

Con questi sviluppi, Apple continua a spingere i confini del design nel mondo degli smartphone, promettendo un’esperienza utente sempre più fluida e accattivante per i propri clienti.