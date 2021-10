Apple annuncia “Unleashed”: il 18 ottobre arrivano i nuovi MacBook Pro?

Lo scorso 14 settembre Apple ha ufficializzato gli iPhone 13 all’interno del suo evento “California Streaming”. Tutti i riflettori erano ovviamente puntati sui 4 modelli di iPhone, anche se più di qualcuno sperava che la “Mela” potesse cogliere l’occasione per presentare anche qualche altro prodotto.

Così non è stato, ma già nei primi giorni successivi alla presentazione degli iPhone 13 è cominciata a trapelare la voce di un secondo evento autunnale che Apple avrebbe programmato di lì a poco. Un’indiscrezione che pare abbia trovato conferma.

Nella giornata di ieri, infatti, un tweet del Senior Vice President Marketing di Apple, Greg Joswiak, ha rivelato che il gigante di Cupertino terrà un evento “Unleashed” il 18 ottobre. E’ un lunedì, un giorno inusuale per Apple, che probabilmente non ha voluto “pestare i piedi” a Google: il colosso di Mountain View ha già programmato la presentazione ufficiale di Pixel 6 e Pixel 6 Pro per martedì 19.

Ma quali saranno i prodotti che verranno ufficializzati dalla società del CEO Tim Cook in questo secondo evento autunnale? Partiamo dal nome dato all’evento, ovvero “Unleashed”. L’impressione è che abbia a che fare con l’ultimo chip “M” di Apple, ovvero M1X, il successore del potente M1 con i suoi 16 miliardi di transistor. Progettata da Apple per sostituire i processori Intel, la serie M è realizzata da TSMC utilizzando il suo nodo di processo a 5 nm.

Questo processore dovrebbe andare ad alimentare i MacBook Pro da 14 e 16 pollici, che dovrebbero essere i veri protagonisti dell’evento “Unleashed”. M1X è strutturato con dieci core, di cui otto per le prestazioni ad alto livello e due per le operazioni più semplici. I MacBook Pro da 14 e 16 pollici arriveranno inoltre con schermi mini-LED con tecnologia ProMotion e un refresh rate a 120Hz. Il chip M1X sarà abbinato a 32 GB di RAM.

Oltre ai nuovi MacBook Pro, Apple potrebbe sfruttare l’evento “Unleashed” per lanciare anche gli AirPods 3. Queste nuove cuffie dovrebbero avere un design simile a quello degli AirPods Pro, con uno stelo più corto, una maggiore durata della batteria, un audio migliorato, una custodia per il trasporto/ricarica riprogettata e altro ancora. Probabilmente gli AirPods 3 non avranno la cancellazione del rumore.

