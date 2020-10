Apple rilascia tvOS 14.0.2, un nuovo aggiornamento software con molte correzioni di bug

E’ periodo di aggiornamenti per Apple, che sta rilasciando diversi update che riguardano i propri sistemi operativi. Il nuovo aggiornamento software di oggi riguarda gli utenti di Apple TV. Si tratta di tvOS 14.0.2, appena messo a disposizione dal gigante di Cupertino, a poco meno di due settimane dal rilascio di un altro update, tvOS 14.0.1.

Apple, solitamente, non pubblica note di rilascio dettagliate per gli aggiornamenti software di Apple TV, come fa invece per iOS, watchOS e macOS. tvOS 14.0.1 è stato rilasciato quasi due settimane fa e Apple non ha offerto altri dettagli oltre al fatto che l’aggiornamento ha apportato “miglioramenti generali alle prestazioni e alla stabilità”. Stando a quanto riportato da alcune fonti molto vicine all’azienda statunitense, pare che anche questo nuovo update si concentri su questi aspetti, ovvero sulle correzioni di bug e sui miglioramenti delle prestazioni di tvOS 14, la nuova versione del sistema operativo ufficializzata lo scorso mese di settembre.

Come fare per aggiornare la propria Apple TV con questo nuovo update? I passaggi da eseguire sono molto semplici: una volta aperta l’app Impostazioni, basterà andare su Sistema e successivamente scegliere Aggiornamento software. tvOS 14.0.2 a quel punto sarà disponibile e dovrebbe apparire su Apple TV entro pochi minuti. L’aggiornamento deve essere completato, pertanto è consigliabile non disconnettere o scollegare l’Apple TV finchè l’operazione non viene portata a termine.

tvOS 14.0.2 è l’unico aggiornamento software rilasciato da Apple fino ad oggi. Non esiste un aggiornamento corrispondente a iOS 14, iPadOS 14 o watchOS 7, almeno per il momento. Tuttavia, è molto probabile che nelle prossime settimane assisteremo a qualche novità da parte del colosso californiano, sempre pronto ad offrire il meglio ai propri utenti.

Va ricordato che sono molte le novità introdotte da Apple con tvOS 14, a cominciare dal Picture in Picture e la funzione di condivisione audio che consente di collegare contemporaneamente due paia di AirPods o cuffie Beats.

Fonte 9to5Mac