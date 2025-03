Apple TV+ registra perdite significative mentre il settore dei servizi di Apple affronta difficoltà

Un recente report ha scosso il mondo della tecnologia, rivelando che Apple TV+ sta affrontando una situazione finanziaria seria. Nonostante la crescita delle iscrizioni, il servizio di streaming di Apple continua a riportare perdite annue superiori a un miliardo di dollari. Questa notizia emerge in un contesto più ampio, in cui l’intera divisione servizi della società sta faticando a mantenere risultati positivi.

Le difficoltà economiche di Apple TV+

Apple TV+ è l’unico servizio in abbonamento dell’azienda che non genererà profitti. Con circa 45 milioni di abbonati nel corso dell’ultimo anno, le perdite annuali superano un miliardo di dollari. Dall’inizio del servizio nel 2019, Apple ha investito oltre 5 miliardi di dollari l’anno in contenuti, cifra che è stata ridotta di 500 milioni nel 2024 per rispondere a un’iniziativa di contenimento dei costi promossa dal CEO Tim Cook e dai dirigenti della società.

In particolare, Cook ha sollevato dubbi su alcune produzioni, come il film “Argylle”, un’opera costata 200 milioni di dollari e con protagonisti attori del calibro di Henry Cavill e Dua Lipa. Nonostante il budget elevato, il film non ha raggiunto un pubblico significativo e non ha contribuito a incrementare il numero di abbonati al servizio. Attualmente, la fetta di pubblico di Apple TV+ rimane esigua, rappresentando meno dell’ 1% del totale delle visualizzazioni dei servizi di streaming negli Stati Uniti.

Un business plan ottimista in contrasto con la realtà

Il piano iniziale per Apple TV+ prevedeva perdite comprese tra i 15 e i 20 miliardi di dollari nei suoi primi dieci anni. Nonostante le aperture generali del settore delle piattaforme streaming a perdite di questo tipo, la situazione di Apple rappresenta un cambiamento rispetto alla usuale disciplina finanziaria dell’azienda. Dirigenti come Eddy Cue inizialmente hanno protetto il servizio da scrutinio eccessivo, sminuendo proposte di maggiore controllo sui costi dei programmi.

Mancando di dati interni che dimostrassero come Apple TV+ potesse influenzare le vendite di altri dispositivi Apple, le preoccupazioni di Cook sono aumentate, specialmente dopo il trionfo di “CODA”, che ha vinto un Oscar come miglior film. A partire dal 2022, Cook ha iniziato a monitorare da vicino le performance finanziarie del servizio e a chiedere una supervisione più rigida, compresa una revisione delle spese per voli privati utilizzati dalle star, spese che hanno superato centinaia di migliaia di dollari per viaggio.

La situazione generale dei servizi Apple

Nonostante la capacità di Apple di assorbire le perdite di Apple TV+, le preoccupazioni rimangono. Le offerte come Apple Music, Arcade e News+ sembrano non decollare, con margini lordi al di sotto del 40% rispetto ai oltre 75% dei servizi. Nel scorso anno fiscale, i ricavi della divisione servizi sono aumentati del 13% per superare i 96 miliardi di dollari, tuttavia, la crescita di Apple Music è stagnante e risulta solo marginalmente redditizia.

Apple Music, che paga artisti e case discografiche oltre il 70% delle entrate, ha un margine lordo a una sola cifra, e Cue ha espresso dubbi riguardo al raggiungimento di 100 milioni di abbonati. Anche le vendite dell’iTunes Store stanno subendo una contrazione. Le altre offerte, come Apple News+, Fitness+ e Arcade, affrontano sfide significative, con Apple Arcade che nel primo anno ha raggiunto solo due milioni di utenti, di cui il 25% in prova gratuita.

La questione Apple One

Il report sottolinea che la maggior parte degli utenti non si iscrive direttamente ai servizi Apple, ma piuttosto acquista i pacchetti di Apple One. Questo ha gonfiato la percezione dell’interesse per ogni servizio. Molti abbonati si iscrivono a Apple One principalmente per il cloud storage iCloud+. Senza Apple One, i servizi come Apple Arcade e Fitness+ avrebbero difficoltà a generare profitti.

In un panorama in continuo cambiamento e competitivo, Apple si trova a dover affrontare sfide significative nel mantenere la sua posizione nel mercato dei servizi di streaming.