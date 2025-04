Apple TV+ ottiene un incremento di abbonamenti, ma non supera la concorrenza nel 2025

Apple ha annunciato di recente un aumento degli abbonamenti per il suo servizio di streaming, Apple TV+, in coincidenza con il debutto della seconda stagione della serie “Severance”. Questo è avvenuto nel mese di gennaio, ma la domanda che ora tutti si pongono è: basterà questa crescita per permettere ad Apple TV+ di superare altre piattaforme concorrenti? Dati freschi di JustWatch, riportati da 9to5Mac, delineano la situazione attuale della quota di mercato delle piattaforme di streaming negli Stati Uniti per il primo trimestre del 2025.

La quota di mercato di Apple TV+ rispetto agli altri servizi di streaming

Secondo le ultime analisi condotte da JustWatch, la quota di mercato di Apple TV+ negli Stati Uniti è passata dal 7% del quarto trimestre del 2024 all’8% nel primo trimestre del 2025, coprendo così i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Sebbene la casa di Cupertino possa vantarsi di un incremento del numero di abbonati, va sottolineato che l’aumento non è stato particolarmente significativo.

Se si guardano i dati nel complesso, i numeri per il primo trimestre rimangono sostanzialmente invariati rispetto al periodo precedente. Gli scontri fra Amazon Prime Video e Netflix continuano ad accaparrarsi il primo e il secondo posto sul podio, mentre Max e Disney+ si trovano in posizioni più arretrate, con una distinzione netta nei numeri.

Un altro elemento interessante emerso dal rapporto del primo trimestre del 2025 è che sia Peacock che Starz sono riusciti a raggiungere ciascuna una quota di mercato del 2%. Di seguito si riportano i dati di quota di mercato completi forniti da JustWatch:

Amazon Prime Video: 21%

21% Netflix: 20%

20% Max: 13%

13% Disney+: 12%

12% Hulu: 10%

10% Apple TV+: 8%

8% Paramount+: 7%

7% Peacock: 2%

2% Starz: 2%

2% Altri: 5%

Lo stato attuale di Apple TV+ e la sua offerta

Apple TV+ ha visto la luce nel 2019 e vanta un catalogo di più di 300 titoli disponibili, un numero che rimane inferiore rispetto a quello dei suoi rivali. Questo accade perché Apple si concentra esclusivamente su contenuti originali, dando vita a serie e film che ambiscono a distinguersi nel panorama dello streaming.

Sebbene le opere di Apple TV+ abbiano ottenuto diversi riconoscimenti e premi, un rapporto recente ha rivelato che la piattaforma sta continuando a generare perdite significative per l’azienda. Si stima che Apple stia perdendo circa 1 miliardo di dollari all’anno a causa di Apple TV+. Secondo il rapporto, il numero degli abbonati a livello globale si aggira intorno ai 45 milioni, un dato che, sebbene positivo, pone interrogativi sulla sostenibilità economica della piattaforma a lungo termine.

Nell’attuale panorama competitivo, Apple TV+ si trova quindi a dover affrontare sfide significative, pur continuando a far parlare di sé con produzioni innovative e premiate, il tutto mentre cerca di attrarre un numero sempre maggiore di nuovi abbonati.