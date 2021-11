Apple taglia la produzione degli iPad per garantire i chip agli iPhone 13

Anche Apple, come avvenuto a tutte le principali aziende di tecnologia, è stata duramente colpita dalla carenza globale di chip. Una situazione che ha portato ad una serie di difficoltà logistiche, tra cui forniture scarse in tutto il mondo per prodotti come l’iPhone 13 e l’Apple Watch Series 7.

Chiaramente la “Mela” sta studiando delle soluzioni per fronteggiare al meglio questa problematica. Stando a quanto riferito nelle ultime ore, pare che Apple stia tagliando la produzione di iPad per “riallocare” i componenti sugli iPhone.

Basandosi fonti che avrebbero una certa familiarità con la questione, Nikkei Asia afferma che Apple “ha ridotto drasticamente” la produzione di iPad per garantire che ci siano abbastanza componenti per la produzione di iPhone 13. In questo modo, l’azienda con sede a Cupertino prevede di aumentare le spedizioni degli iPhone, che hanno senz’altro una domanda più forte rispetto ai tablet di Apple.

Sempre nel report di Nikkei Asia viene precisato che la produzione di iPad è stata ridotta del 50%, con l’azienda del CEO Tim Cook che avrebbe anche provveduto a rimuovere la produzione dei vecchi modelli di iPhone per dare priorità agli iPhone 13. Dato che questi dispositivi condividono alcuni componenti è stato stabilito lo spostamento “di massa” sui nuovi iPhone.

Questa decisione da parte di Apple costringerà i clienti ad aspettare più a lungo per ricevere gli iPad ordinati. La stima di spedizione per alcuni modelli di iPad è già slittata a metà dicembre sul sito Web di Apple. Lunedì, la “Mela” ha pubblicato un messaggio sul suo sito Web in cui raccomandava ai clienti di “fare acquisti in anticipo”, in modo tale da essere certi di ricevere gli ordini prima delle vacanze natalizie.

Tuttavia, sebbene gli iPhone continuino a rappresentare la principale priorità di Apple, va segnalato che le vendite di iPad sono andate molto bene quest’anno: i dati di settembre evidenziano che fino al mese scorso erano state spedite oltre 40 milioni di unità.

Fonte 9to5Mac