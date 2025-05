Apple svela nuove funzionalità di accessibilità: un passo avanti per tutti gli utenti

In vista della Worldwide Developers Conference di giugno, Apple ha annunciato ufficialmente le nuove funzionalità di accessibilità che ci accompagneranno nei prossimi aggiornamenti di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple Vision Pro. Quest’anno, Apple celebra i 40 anni di innovazione nella creazione di tecnologie sempre più accessibili, un impegno che ha avuto inizio nel 1985 con la nascita del proprio ufficio per disabilità.

L’importanza dell’accessibilità per Apple

Nella dichiarazione dell’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, il concetto di accessibilità è definito un elemento fondamentale della filosofia aziendale. Cook ha enfatizzato l’importanza di rendere la tecnologia accessibile a tutti, sottolineando come questi strumenti possano garantire accesso alle informazioni vitali e permettere a ciascun utente di esplorare il mondo e vivere le proprie passioni. Nonostante Apple non nomini specificamente ‘iOS 19’, è evidente che il colosso della tecnologia sta preparando un aggiornamento significativo con funzionalità innovative.

Etichette di accessibilità nell’App Store

Una delle novità più interessanti è l’introduzione delle Etichette di Accessibilità nell’App Store, un’aggiunta che si basa sulle già esistenti Etichette sulla Privacy. Queste Etichette di Accessibilità forniranno agli utenti informazioni sulle funzioni supportate da ciascuna app, come VoiceOver, Controllo Vocale, testi più grandi, contrasto adeguato, riduzione dei movimenti e altro ancora. Questa nuova sezione promette di rendere più facile per gli utenti comprendere a quali strumenti possono accedere prima di scaricare un’app.

Eliel Johnson, vicepresidente di User Experience e Design presso CVS Health, ha lodato questa iniziativa, affermando che l’aggiunta di queste etichette offrirà maggiore trasparenza e sosterrà il lavoro della sua squadra per rendere l’assistenza sanitaria più accessibile. Ulteriori dettagli su questa funzionalità saranno rilasciati per gli sviluppatori in seguito.

L’app Ingannatore per Mac

Apple porterà anche l’app Ingannatore su Mac con l’aggiornamento di macOS 16. Questa applicazione, già presente su iPhone e iPad, è progettata per consentire agli utenti con disabilità visive di ingrandire testi e identificare oggetti nell’ambiente circostante. Grazie a una connessione via Continuity Camera o tramite una fotocamera USB, l’app permetterà di migliorare la leggibilità dei testi in tempo reale. Per esempio, sarà possibile ingrandire scritture su una lavagna durante una riunione, rendendole più facili da leggere.

Lettore di accessibilità

Il nuovo Lettore di Accessibilità si propone di semplificare la lettura del testo su tutti i dispositivi Apple. Questa funzionalità offre la possibilità di personalizzare il testo con diverse opzioni relative a carattere, colore e spaziatura e supporta anche il Contenuto Parlato. Disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro, questa opzione può essere attivata da qualsiasi app e facilita l’interazione con il contenuto cartaceo, come libri o menu nei ristoranti.

Accesso Braille potenziato

Apple ha rinnovato la sua esperienza di Accesso Braille, trasformando i dispositivi Apple in veri e propri annotatori Braille. Con la nuova funzionalità, gli utenti possono lanciare app e prendere appunti in Braille utilizzando comandi di input direttamente sullo schermo. Inoltre, sarà possibile aprire file in formato Braille Ready e sfruttare l’integrazione con la funzione Live Captions per trascrivere conversazioni in tempo reale su display Braille.

Captazioni Live su Apple Watch

Un’altra novità riguarda l’introduzione dei controlli di Live Listen su Apple Watch con watchOS 11. Questa funzione utilizza il microfono dell’iPhone per veicolare contenuti audio direttamente agli AirPods, facilitando l’ascolto. Con l’aggiornamento, gli utenti potranno non solo gestire le sessioni di Live Listen dal proprio orologio, ma anche ricevere trascrizioni in tempo reale, rendendo più accessibile la comunicazione in gruppi.

Aggiornamenti per Apple Vision Pro

Apple continuerà a migliorare l’accessibilità su Apple Vision Pro, ampliando le funzionalità di accesso visivo. Utilizzando la potente camera del dispositivo, gli utenti potranno ingrandire l’ambiente circostante e sfruttare la tecnologia del riconoscimento live per ottenere informazioni su ciò che li circonda. Gli sviluppatori di applicazioni potranno accedere alla fotocamera principale per fornire assistenza visiva diretta, amplificando le opportunità di interazione degli utenti con il mondo.

Miglioramenti per la Voce Personale

Un’altra innovazione significativa è la revisione della funzionalità Voce Personale, pensata per le persone a rischio di perdita della capacità di parlare, con un processo di configurazione ora semplificato. Gli utenti potranno registrare solo 10 frasi, ricevendo una voce “più naturale” e “fluida”, in un tempo ridotto a meno di un minuto.

Ulteriori funzionalità in arrivo

Le nuove funzionalità non finiscono qui; Apple ha in programma numerosi miglioramenti come il supporto ai suoni di sottofondo, il riconoscimento di nomi per utenti sordi e la personalizzazione dell’esperienza haptics. Ci sarà anche una semplificazione dell’accesso per utenti con difficoltà motorie, migliorie nel sistema di controllo tramite Eye Tracking, e nuove app per Apple TV indirizzate a utenti con disabilità intellettive e dello sviluppo.

Apple si prepara quindi a lanciare un ampio ventaglio di innovazioni nel campo dell’accessibilità, garantendo che ogni utente possa fruire della tecnologia in modo più facile e personalizzato. Per maggiori dettagli, si può visitare il sito ufficiale di Apple dove verranno condivisi tutte le nuove funzionalità in arrivo.