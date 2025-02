Apple svela la funzione di tracciamento per bagagli smarriti con gli AirTag: American Airlines all'avanguardia

Il recente aggiornamento iOS 18.2 di Apple ha introdotto una novità interessante per tutti i viaggiatori: la funzione "Condividi posizione dell'oggetto". Questa opzione permette di migliorare significativamente il tracciamento dei bagagli smarriti, un problema che affligge frequentemente i passeggeri. La nuova funzionalità richiede l'adozione da parte delle compagnie aeree e, in una svolta positiva, American Airlines ha ampiamente sottolineato il proprio supporto a questa innovazione.

American Airlines: il leader dei trasporti aerei

American Airlines si colloca tra le prime compagnie aeree degli Stati Uniti, sia per dimensione della flotta che per fatturato, trasportando quotidianamente il maggior numero di passeggeri. Questo la rende un attore fondamentale nella diffusione della nuova funzione di Apple, che ha il potenziale di migliorare notevolmente l'esperienza di viaggio per milioni di passeggeri. Grazie al supporto di American Airlines, la funzione di condivisione della posizione degli AirTag potrebbe quindi raggiungere un vasto pubblico, facilitando il recupero dei bagagli smarriti.

La funzione "Condividi posizione dell'oggetto" e il suo funzionamento

La nuova funzione di Apple consente di condividere in modo sicuro e privato la posizione del proprio AirTag con i dipendenti delle compagnie aeree partecipanti. Sebbene fosse possibile informare la compagnia aerea sulla presunta ubicazione del bagaglio smarrito, non era garantito che riuscissero a trovarlo facilmente. Ora, grazie a "Condividi posizione dell'oggetto", i passeggeri possono offrire informazioni più precise e dettagliate tramite un codice QR situato presso l’ufficio bagagli.

Apple ha lavorato a stretto contatto con le compagnie aeree per garantire che questa nuova opzione fosse implementata in modo sicuro e privato, utilizzando i numerosi dispositivi Apple già presenti all'interno delle organizzazioni aeree. L'accesso ai dettagli sulla posizione dell'AirTag sarà riservato a un numero limitato di persone, e per visualizzare tali informazioni sarà necessario un processo di autenticazione tramite un account Apple o un'email partner.

Statistiche sui bagagli smarriti e le aspettative

American Airlines ha dichiarato che meno dell'1% dei bagagli viene smarrito, e che la maggior parte di essi viene restituita entro un giorno. Nonostante ciò, la compagnia si aspetta che la nuova funzione di Apple porti a una riduzione ulteriore del tempo di recupero, migliorando l'efficienza del processo. Con l'implementazione degli AirTag, i passeggeri possono ora segnalare con maggiore precisione la posizione del loro bagaglio, facilitando il lavoro delle compagnie aeree.

Come iniziare a utilizzare la funzione di tracciamento

Se i tuoi bagagli dotati di AirTag vengono dimenticati, è possibile avviare un reclamo per bagaglio smarrito semplicemente scansionando il codice QR associato alla funzione "Condividi posizione dell'oggetto" presso gli uffici bagagli. Questo nuovo approccio rappresenta un notevole passo avanti nella lotta contro il problema dei bagagli smarriti e dovrebbe dare maggiore tranquillità ai viaggiatori.

