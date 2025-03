Apple svela la data di lancio degli iPhone 16 in Indonesia dopo la revoca del divieto di vendita

Apple ha comunicato ufficialmente la data in cui i nuovi iPhone 16 saranno disponibili in Indonesia, segnando un’importante svolta dopo la revoca del divieto di vendita. Gli smartphone, che comprendono i modelli iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max e iPhone 16e, debutteranno nel mercato indonesiano il 11 aprile 2025. Questo annuncio arriva in seguito a un investimento da oltre 300 milioni di dollari da parte di Apple, finalizzato a rispettare le normative locali e contribuire all’economia del paese.

Certificazioni e approvazioni necessarie

Una delle informazioni più rilevanti emerse dall’annuncio di Apple è che la serie iPhone 16 ha già superato la certificazione per le attrezzature di telecomunicazione in Indonesia, ovvero l’ultimo passaggio nel lungo processo di approvazione. In aggiunta, i modelli iPhone 16 hanno ottenuto anche la certificazione sul contenuto locale dei componenti, conosciuto anche come TKDN, rilasciata dal Ministero dell’Industria indonesiano. Grazie a un’adeguata percentuale del 40% di contenuti locali, Apple ha superato il requisito minimo richiesto, fissato attualmente al 35%.

Questa accelerazione nel processo di approvazione è particolarmente significativa considerando che, nel mese di ottobre 2024, il governo indonesiano aveva bloccato le vendite degli iPhone 16 poiché Apple non era riuscita a soddisfare il requisito del 40% di contenuti domestici. Il passaggio a questa nuova situazione è emblematico di un cambiamento strategico da parte di Apple nella regioni.

Investimento e formazione delle competenze locali

Oltre all’importante investimento finanziario, Apple ha anche promesso di formare talenti locali nelle aree della ricerca e dello sviluppo. Questo piano è fondamentale per consentire agli indonesiani di sviluppare software e progettare i propri prodotti. Tale impegno risponde a una delle problematiche chiave sollevate dal governo indonesiano, ovvero la necessità di strutture di ricerca e sviluppo all’interno del paese.

L’accordo prevede inoltre la costruzione di un impianto di produzione sull’isola di Batam, dedicato alla produzione di AirTag, i dispositivi di tracciamento di Apple. Questa struttura sarà gestita dal fornitore Luxshare Precision Industry e si prevede che contribuirà per circa il 20% alla produzione globale di AirTag.

Nuovi progetti e sviluppo tecnologico

Un altro impianto di produzione è pianificato a Bandung, a circa tre ore da Jakarta, e si occuperà della produzione di altri tipi di accessori. Parte dell’investimento di Apple sarà destinato anche all’apertura di academies che offriranno formazione tecnologica agli studenti indonesiani, fornendo competenze nel settore della programmazione e delle nuove tecnologie.

Nonostante questi notevoli impegni, vi sono stati rapporti recenti che indicano come Apple non abbia piani immediati per avviare la produzione di iPhone in Indonesia. Questo significa che l’azienda rimane l’unico marchio nel paese autorizzato a vendere smartphone importati senza produzione locale. A differenza di Apple, altre aziende produttive devono rispettare le normative TKDN, che impongono la produzione locale dei dispositivi o un contributo attraverso lo sviluppo software.

L’approvazione dell’iPhone 16 rappresenta una svolta nel rapporto tra Apple e l’Indonesia, una mossa importante per rafforzare la sua presenza nel mercato asiatico e accrescere le opportunità per i talenti locali.