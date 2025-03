Apple svela i nuovi modelli di iPad: ecco le novità e le limitazioni del modello 11

Nella giornata di martedì, Apple ha ufficializzato il lancio di due nuovi modelli di iPad, poco dopo le anticipazioni del CEO Tim Cook. Tra le novità più rilevanti, spicca l’iPad Air ora potenziato con il chip M3, mentre il modello base, il nuovo iPad 11, integra il chip A16. Tuttavia, questo ultimo presenta anche delle limitazioni significative, in particolare riguardo al supporto delle funzionalità di Apple Intelligence.

Novità senza evento ufficiale

La presentazione dei nuovi iPad non è avvenuta tramite un evento stampa dedicato, come tradizione per Apple, bensì direttamente attraverso il sito ufficiale. Questo approccio ha sorpreso molti, poiché la compagnia ha scelto di rilasciare informazioni sui nuovi prodotti in modo più sobrio ma altrettanto chiaro. Secondo un comunicato ufficiale, il chip A16 è descritto come un significativo incremento di prestazioni rispetto al chip A13 utilizzato nel modello precedente. Apple ha annunciato che il nuovo iPad 11 è in grado di offrire “funzioni potenti e intelligenti”, ma c’è un aspetto importante da considerare.

Limitazioni del nuovo iPad 11

Analizzando la pagina di confronto dei vari modelli di iPad sul sito Apple, emerge chiaramente che il modello 11 non supporta le funzionalità di Apple Intelligence. Ciò implica che gli acquirenti del nuovo iPad non potranno accedere a strumenti come Writing Tools, Genmoji e alcune delle migliorie di Siri, che sono disponibili solo su dispositivi compatibili. La scelta di non includere tali funzionalità può sembrare inattesa, considerando l’escalation della promozione di Apple Intelligence nel recente passato.

Quella dell’iPad 11 con chip A16 non è la prima volta in cui Apple decide di limitare software e funzioni alle versioni più economiche dei propri prodotti. Tuttavia questa volta, il taglio risulta maggiormente evidente: mentre standardizzati per altri modelli, gli strumenti avanzati sono esclusi per il modello base.

Tecnologie a confronto

Il chip A16, presente nel nuovo iPad, dispone di una CPU a 5 core e una GPU a 4 core. Per mettere a confronto, le versioni iPhone 14 Pro e iPhone 15, che utilizzano lo stesso chip, possiedono core aggiuntivi sia nella CPU che nella GPU, aumentando, quindi, le capacità di elaborazione e grafica rispetto all’entry-level. Inoltre, il chip ha una dotazione di memoria RAM limitata a 6 GB, inferiore agli 8 GB minimi richiesti per attivare Apple Intelligence. Un dettaglio tecnico che potrebbe influenzare la scelta degli utenti vogliosi di usufruire delle novità tecnologiche più recenti.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad 11 parte da un prezzo di 349 dollari negli Stati Uniti, proponendo ora un primo livello di archiviazione di 128GB, il doppio rispetto al modello precedente. Gli utenti possono già effettuare pre-ordini, con il lancio ufficiale previsto per il 12 marzo, un'appeal che potrebbe ravvivare il mercato degli iPad in un periodo dove le innovative funzionalità costituiscono un fattore chiave di scelta per i consumatori.

Apple continua il suo cammino nel mondo dei tablet, confermando l'impegno nel migliorare sempre di più i propri dispositivi, anche se con limitazioni che potrebbero influenzare le decisioni d’acquisto.