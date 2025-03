Apple svela i dettagli di iOS 18.4: novità e correzioni in arrivo

Con l’uscita della nuova beta di iOS 18.4, Apple ha portato alla luce alcune interessanti funzionalità e miglioramenti. Questo aggiornamento promette di rendere ancora più fluida l’esperienza degli utenti, presentando novità nella famosa app News e apportando miglioramenti significativi all’intelligenza artificiale di Apple.

Novità nell’app Apple News: la sezione Food

Una delle novità più attese in questa release è l’introduzione di una nuova sezione dedicata al cibo nell’app Apple News. Gli abbonati ora possono esplorare ricette, suggerimenti per un’alimentazione sana e informazioni sui ristoranti. Grazie a questo aggiornamento, gli utenti possono accedere a un vasto assortimento di contenuti culinari, rendendo l’app non solo un luogo di informazione, ma anche una risorsa utile per la vita quotidiana. Anche se questa funzionalità rappresenta un passo avanti, le aggiunte non si limitano solo a nuove sezioni, ma comprendono anche la correzione di numerosi bug che affliggevano la versione precedente.

Correzioni e miglioramenti dell’usabilità

In questa beta 4 di iOS 18.4, Apple ha lavorato a fondo per risolvere diversi problemi. Una delle principali preoccupazioni era relativa al malfunzionamento delle suggerimenti di Siri in lingue diverse dall’inglese, un’area in cui la società ha fatto notevoli progressi. Anche il comportamento delle notifiche si è dimostrato problematico; l’aggiornamento ha mirato a risolvere un difetto che causava sfarfallii durante lo scorrimento. Queste correzioni evidenziano l’impegno di Apple nel migliorare le performance e l’affidabilità del suo sistema operativo, ponendo l’utente al centro delle priorità.

Intelligenza artificiale e supporto multilingue

Un aspetto interessante di iOS 18.4 è l’espansione del supporto linguistico per Apple Intelligenza. Quest’ultima ha ora integrato lingue come il portoghese brasiliano, il cinese, il francese, il tedesco, l’italiano, il giapponese, il coreano, lo spagnolo, oltre a varianti locali dell’inglese per India e Singapore. Questa evoluzione consente a un numero maggiore di utenti di interagire con i servizi intelligenti di Apple in modo più conforme alle loro necessità linguistiche e culturali.

Aspettative per il rilascio finale

La versione definitiva di iOS 18.4 dovrebbe debutare nel mese di aprile, quindi è probabile che Apple rilasci almeno un’altra beta prima di questa data. Gli sviluppatori, che stanno testando la beta attuale, possono aspettarsi nuovi miglioramenti, come il rinnovato Image Playground che ora ospita uno stile Sketch, accanto a Animazioni e Illustrazioni. Con la beta 4, Apple conferma il suo obiettivo di affinare il software, correggendo i bug e implementando miglioramenti che rendono il sistema operativo sempre più robusto e completo.