Apple studia un Apple Watch pieghevole: un passo verso la sostituzione dell’iPhone?

L’espansione delle funzionalità della tecnologia indossabile continua a suscitare interesse nel settore. In particolare, l’Apple Watch è frequentemente al centro di discussioni riguardo alla sua capacità di sostituire un iPhone, grazie alle limitazioni imposte dal suo schermo ridotto. Recenti novità provenienti da un brevetto rinvenuto, noto come “Dispositivo elettronico indossabile“, suggeriscono che Apple stia esplorando soluzioni innovative per superare tale ostacolo.

Innovazione del design: schermo pieghevole

Il brevetto recentemente esaminato descrive un dispositivo il cui schermo può essere aperto come un coperchio, rivelando un display più grande all’interno. L’idea ricorda la miniaturizzazione del Samsung Galaxy Z Flip 6, ma adattata per l’uso al polso. Secondo il testo del brevetto, “in particolare, il display può essere piegato per essere compatto, e può essere esteso quando si desidera una dimensione dello schermo maggiore”. Questa innovazione potrebbe rappresentare una vera svolta nelle capacità del dispositivo, consentendo agli utenti di accedere a un’area visiva significativamente più ampia.

Vari esempi illustrati nel brevetto mostrano implementazioni differenti, alcune delle quali presentano due schermi separati dotati di cornici diverse, simili al Microsoft Surface Duo 2. Altre immagini mostrano lo schermo che si flette in modo simile ai migliori dispositivi pieghevoli sul mercato attuale. Apple non appare legata a un meccanismo specifico, considerando anche un’opzione di scorrimento per l’apertura del dispositivo.

Utilizzi pratici del nuovo design

Le applicazioni pratiche di uno schermo pieghevole sul dispositivo indossabile sono molteplici. Apple suggerisce che un utente potrebbe desiderare di estendere il display durante l’uso di diverse applicazioni, come le chiamate video, il gioco oppure la navigazione web. Al contrario, il dispositivo potrebbe essere piegato per comodità e portabilità nelle attività quotidiane. Questa duplice funzionalità potrebbe aprire nuovi orizzonti per l’interazione con il dispositivo, rendendolo non solo accessibile, ma anche altamente versatile in situazioni di vita quotidiana.

L’uso delle videochiamate emerge come un’applicazione particolarmente interessante. Attualmente, le Apple Watch supportano FaceTime, ma forniscono solo audio a causa dell’assenza di una fotocamera. Questo approccio riflette preoccupazioni per la privacy, ma l’integrazione di una fotocamera in uno schermo che rimane visibile solo quando aperto potrebbe rappresentare una soluzione elegante a tali problematiche.

Riflessioni sul futuro del dispositivo

Sebbene la progettazione di un Apple Watch pieghevole sembri promettente, è fondamentale considerare alcune limitazioni. Apple registra centinaia di brevetti ogni anno, ma solo una piccola parte di questi si traduce in prodotti disponibili per il pubblico. Inoltre, nel caso in cui un Apple Watch pieghevole venisse lanciato nel prossimo futuro, il prezzo sicuramente non sarebbe accessibile. Si prevede che i dispositivi pieghevoli avranno costi elevati, specialmente se coinvolgono il marchio Apple. Le stime attuali suggeriscono che il costo di un ipotetico iPhone Fold potrebbe superare il prezzo d’ingresso del Mac Studio.

Le sfide e le incertezze relative a questo potenziale nuovo prodotto non devono essere sottovalutate. La strada verso un Apple Watch pieghevole è ancora lunga, ma le idee in fase di sviluppo potrebbero rivoluzionare la concezione stessa di dispositivi indossabili.