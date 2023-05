Apple sta testando il chip M3 Pro per i prossimi MacBook Pro

Apple sta testando un chip inedito con una CPU a 12 core, una GPU a 18 core e 36 GB di memoria. La notizia viene data da Mark Gurman, reporter di Bloomberg, che è riuscito ad ottenere un registro degli sviluppatori dell’App Store. Secondo quanto affermato da Gurman, il chip è in fase di test all’interno di un futuro MacBook Pro di fascia alta che dovrebbe essere annunciato al WorldWide Developers Conference, in programma dal 5 al 9 giugno 2023 presso l’Apple Park di Cupertino.

Nella sua newsletter Power On, Mark Gurman ha affermato che questo chip potrebbe essere l’M3 Pro di livello base per i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici di prossima generazione (dovrebbero arrivare sul mercato il prossimo anno, ndr). Il chip dovrebbe essere prodotto sulla base del processo a 3 nm di TSMC, in modo tale da garantire miglioramenti significativi sia in termini di prestazioni che sul piano dell’efficienza energetica.

L’attuale chip M2 Pro che alimenta il MacBook Pro da 14 pollici ha una CPU a 10 core, una GPU a 16 core e16 GB di memoria: pertanto il chip M3 Pro avrebbe almeno due core extra per entrambe le CPU e GPU. Apple ha aggiornato l’ultima volta il MacBook Pro da 14 e 16 pollici a gennaio, pertanto la probabilità che i prodotti vengano ufficializzati prima del 2024 è piuttosto bassa.

Apple deve ancora rilasciare il chip M3 standard prima di passare ai chip M3 Pro e M3 Max. Gurman ha fatto sapere che la società del CEO Tim Cook sta lavorando su nuovi modelli di iMac, MacBook Air e MacBook Pro di fascia bassa con il chip M3: sempre il reporter di Bloomberg sostiene che i primi Mac con il chip M3 saranno rilasciati verso la fine di quest’anno o al massimo all’inizio del prossimo anno.

Nel frattempo, Gurman ha aggiunto che il tanto atteso MacBook Air da 15 pollici verrà lanciato quest’estate con il chip M2. Non lo vedremo al WWDC, come immaginato in un primo momento.