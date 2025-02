Apple sta sviluppando AirPods con telecamere integrate: la nuova frontiera della tecnologia audio

Gli appassionati di tecnologia possono attendere con curiosità le prossime innovazioni di Apple, che è attualmente al lavoro su una versione degli AirPods dotata di telecamere integrate. Sebbene questa nuova tecnologia non dovrebbe debuttare con gli AirPods Pro 3, attesi per quest’anno, sembra già essere in cantiere. La domanda che sorge è: quali sono le motivazioni dietro a questo interessante sviluppo?

Integrazione dell'intelligenza visiva

Con il recente lancio della linea di iPhone 16, Apple ha introdotto una funzione denominata Controllo della Fotocamera, che offre grande supporto per scattare foto e regolare le impostazioni della fotocamera. Questa novità ha anche dato il via a un potente strumento chiamato Intelligenza Visiva, che aiuta gli utenti a comprendere il mondo circostante e a intraprendere azioni in base al contesto fisico.

Ad esempio, è possibile aggiungere un volantino di un evento al proprio calendario, oltre a sfruttare le potenzialità di ChatGPT o Google per approfondire argomenti poco chiari. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple intende portare questa funzionalità anche negli AirPods, potenziando così la sua posizione nella corsa all'intelligenza artificiale.

Il progetto prevede lo sviluppo di una versione degli AirPods Pro che utilizza telecamere esterne e intelligenza artificiale per comprendere l'ambiente circostante e fornire informazioni utili agli utenti. Potenzialmente, questo rappresenta un passo verso la visione di occhiali smart, ma senza la necessità di indossare effettivamente degli occhiali.

Con questa integrazione negli AirPods, si potrebbe essere in grado di chiedere a Siri dettagli sulla propria zona senza dover estrarre l’iPhone dalla tasca.

Audiovisiva spaziale avanzata

Un altro aspetto da considerare riguarda l’analisi di Ming Chi Kuo, un esperto nella catena di approvvigionamento, che ha suggerito l'uso delle telecamere per creare una connessione più profonda con altri prodotti Apple. In particolare, queste telecamere potrebbero migliorare la consapevolezza spaziale durante l'ascolto audio con dispositivi come Apple Vision Pro.

Si prevede che i nuovi AirPods possano essere utilizzati insieme al Vision Pro e ai futuri visori Apple per arricchire l'esperienza dell'audio spaziale, integrando meglio l'ecosistema del computing spaziale. Per esempio, se un utente sta guardando un video mentre indossa il Vision Pro e i nuovi AirPods, potrebbe sperimentare un'esaltazione del suono proveniente dalla direzione verso cui volge la testa, migliorando così l'esperienza audiovisiva complessiva.

Sebbene questa proposta possa sembrare insolita, la credibilità di Kuo nel settore rende necessario prenderla in considerazione, con un'ulteriore possibilità che le telecamere consentano un "controllo dei gesti nell'aria" per gli AirPods.

Tempistiche di rilascio attese

Secondo Bloomberg, Apple non presenterà questa tecnologia prima del 2027, probabilmente in concomitanza con il lancio degli AirPods Pro 4. Il team sta considerando di introdurre, nel 2027, occhiali smart simili ai Meta Ray-Bans, insieme agli AirPods con telecamere integrate. Questa strategia mira a recuperare gli ingenti investimenti sostenuti per la tecnologia visiva dell’Vision Pro, in grado di scandire l'ambiente circostante e fornire dati utili all'utente.

In sintesi, l’idea di Apple di espandere le funzionalità degli AirPods rappresenta il passo successivo in un panorama dove la connessione tra audio, intelligenza artificiale e interazione con l’ambiente diventa sempre più centrale.