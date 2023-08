Apple sta pensando di ridurre anche i bordi degli iPad

Apple sta lavorando per ridurre i bordi dei suoi prossimi modelli di iPhone 15 Pro utilizzando uno speciale processo di produzione. Come riportato da Mark Gurman, noto reporter di Bloomberg, la società del CEO Tim Cook prevede inoltre di utilizzare la stessa tecnologia per ridurre i bordi dello schermo sui futuri iPad.

Nella sua ultima newsletter Power On, Gurman afferma che Apple sta utilizzando il sovrastampaggio a bassa pressione di iniezione, o LIPO, per ridurre le dimensioni del bordo del display su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max a 1,5 millimetri. Si tratterebbe di una riduzione significativa rispetto ai circa 2,2 millimetri degli attuali iPhone.

Se la Mela riuscirà davvero in questa impresa, i modelli di iPhone 15 Pro avranno le cornici più sottili di qualsiasi altro smartphone attualmente sul mercato. Un risultato che il colosso di Cupertino sembra intenzionato a replicare anche sugli iPad.

Come notato da Gurman, Apple ha utilizzato per la prima volta la tecnologia LIPO sull’Apple Watch Series 7 per rendere i bordi del dispositivo più sottili e aumentare le dimensioni del display. Se la fonte di Gurman è accurata, questa interessante innovazione potrebbe seguire la stessa strada tracciata dalla tecnologia di visualizzazione OLED, che è passata da Apple Watch a iPhone e che presto vedremo anche sugli iPad: il prossimo anno, infatti, Apple lancerà i suoi primi iPad OLED, anche se non è ancora chiaro quale sarà il primo modello di iPad a beneficiare del processo LIPO.

Secondo le indiscrezioni, le cornici su tutti e quattro i modelli di iPhone 15 dovrebbero essere leggermente curve attorno ai bordi, in modo simile alla serie iPhone 11. La maggior parte delle voci afferma che la riduzione dei bordi riguarderà solo i modelli Pro: tuttavia, un leaker piuttosto affidabile ha condiviso un’immagine che mostra che anche iPhone 15 e iPhone 15 Plus potrebbero avere cornici leggermente più sottili.