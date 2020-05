Apple sposta parte della produzione di AirPods Pro dalla Cina al Vietnam

Apple già da qualche tempo avrebbe cercato di aggiungere diversità geografica alla sua catena di approvvigionamento con uno spostamento di una parte della produzione di AirPods in Vietnam. In genere, nel retro la custodia delle AirPods Pro è presente un messaggio che indica che il dispositivo è stato assemblato in Cina. In questi giorni, però, alcuni utenti hanno notato che nel case delle loro AirPods Pro c’è scritto che le cuffie sono ”Assemblate in Vietnam”. Questo dettaglio ci fa pensare che l’azienda stia davvero pensando di ridurre la sua dipendenza dalla produzione cinese.

Apple sposterà la produzione dalla Cina al Vietnam?

È ormai noto a tutti che la società di Cupertino assembla la maggior parte dei suoi prodotti in Cina. Recentemente, però, la società ha mostrato interesse nel diversificare la sua produzione. Ciò è in parte dovuto agli effetti della pandemia di COVID-19 ma anche alla guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina che ha portato l’imposizione di tariffe extra su alcuni prodotti e componenti. Già due anni fa Apple aveva cominciato a montare alcuni modelli di iPhone in India, ma si trattava solo di una piccola parte. Sappiamo già che Trump e la sua amministrazione spingono da sempre affinché le società americane riportino le loro produzioni negli Stati Uniti o per lo meno al di fuori della Cina. Pare che già dall’anno scorso Tim Cook e il suo team stesse valutando di spostare la produzione in Vietnam proprio a causa della guerra che Trump ha iniziato con la Cina.

Attualmente non è noto quale percentuale di AirPods Pro sia prodotta in Vietnam e quale Cina e nemmeno se Apple abbia intenzione di spostare tutta la produzione in sud est asiatico. Tuttavia, secondo The Information la società di Cupertino ha intenzione di utilizzare le fabbriche in Vietnam per produrre anche le future cuffie over-ear di Apple. Sebbene queste cuffie over-ear, note come Apple Studio, non siano state ancora annunciate ufficialmente, voci in circolazione affermano che Apple vorrebbe utilizzare per la prima volta solo manifattura vietnamita per produrre questo prodotto completamente nuovo.

Fonte The Verge