Apple sospetta un nuovo volto per iOS e macOS, ispirato a visionOS

Con la crescente attesa per la Worldwide Developers Conference del 2025, gli appassionati di tecnologia si interrogano sulle innovazioni che Apple potrebbe presentare. Secondo fonti autorevoli come Bloomberg, l’azienda californiana sta progettando una nuova interfaccia per i suoi sistemi operativi, iOS e macOS, che si avvicina allo stile di visionOS. Ma che cambiamenti porterà veramente questo restyling? Recentemente, un presunto screenshot trapelato di iOS 19 ha svelato alcune anticipazioni su come potrebbe apparire il nuovo design.

iOS 19 avrà una nuova interfaccia, ma non sarà un cambiamento radicale

Recentemente, il noto YouTuber Jon Prosser ha condiviso uno screenshot dell’app Messaggi di Apple, rivelando alcuni dettagli dell’interfaccia di iOS 19. A prima vista, molte caratteristiche rimangono invariate, ma i cambiamenti si fanno notare nei pulsanti disposti nella parte superiore dello schermo: ora questi pulsanti sono coperti da un cerchio con un effetto vetro riflettente, evocativo dell’estetica di visionOS. Anche la tastiera virtuale dell’iPhone sembra essere stata leggermente rivisitata, con angoli più arrotondati che conferiscono un aspetto più moderno.

Secondo Prosser, le aspettative di un restyling profondo potrebbero essere troppo elevate. Fonti vicine all’azienda avrebbero rivelato che la nuova interfaccia non sarà stravolgente rispetto a quella attuale, ma conterrà un numero maggiore di elementi ispirati al sistema operativo Vision Pro di Apple. Questo suggerisce un’evoluzione progressiva piuttosto che una rivoluzione totale nel design.

Prosser è stato tra i primi a annunciare che Apple stava lavorando su un’interfaccia rinnovata per iOS 19. Ha presentato un concept che evidenziava una potenziale nuova app Fotocamera per iPhone, con pulsanti che fluttuano sullo schermo. A conferma di queste indiscrezioni, anche Mark Gurman di Bloomberg ha dichiarato che iOS 19 e macOS 16 rappresenteranno “l’aggiornamento più significativo” dell’interfaccia in molti anni.

I dettagli del WWDC 2025 e la nuova estetica

Un altro elemento che sostiene le voci riguardanti il cambiamento dell’interfaccia è l’arte presentata per il WWDC 2025, che mostra un chiaro richiamo a visionOS, con elementi che ricordano il vetro e giochi di profondità e ombre. Questi dettagli visivi fanno già presagire una direzione creativa coerente con le tendenze più recenti dell’universo Apple, portando l’utenza a settembre e oltre un design più elegante e contemporaneo.

La precedente starta per una vera e propria riprogettazione completa di iOS risale al 2013 con il lancio di iOS 7. Più recentemente, nel 2020, Apple ha introdotto macOS Big Sur, con icone che presentavano un effetto tridimensionale, alimentando ulteriormente il dibattito su quando – e se – questo stile di icona sarebbe stato adattato per iOS. Considerando i recenti sviluppi, un cambiamento nell’interfaccia a questo punto sembra non solo plausibile, ma quasi imminente.

Le aspettative degli utenti e il futuro di Apple

Il 9 giugno 2025, durante il WWDC, Apple svelerà ufficialmente iOS 19. La comunità di sviluppatori e appassionati è in fervente attesa di scoprire i nuovi cambiamenti e miglioramenti che caratterizzeranno i dispositivi marchiati Apple. Nel frattempo, gli utenti hanno l’opportunità di commentare e condividere le proprie aspettative riguardo a questa evoluzione dell’interfaccia.

Il momento è cruciale per Apple, che dovrà dimostrare di saper rinnovare la propria offerta pur mantenendo una continuità con l’estetica e la funzionalità che i suoi utenti amano. Con tutte queste anticipazioni, l’entusiasmo è palpabile e il dibattito su cosa Apple possa rivelare nella sua prossima conferenza è acceso e pieno di aspettative.