Apple smonta le arcate colorate dell'Apple Park, ma si prepara a ricostruirle in modo permanente

In un sorprendente sviluppo, le iconiche arcate multicolori che circondano quello che era conosciuto come l'Apple Park Stage sono state smontate. Le immagini satellitari di Google Maps mostrano chiaramente l'assenza di queste strutture, storicamente associate agli eventi Apple. Nonostante la rimozione, ci sono voci che suggeriscono che l'azienda abbia in programma di ricostruire le arcate, stavolta come una struttura permanente e non più temporanea.

L'importanza delle arcate per Apple

Le arcate colorate avevano acquisito un significato unico all'interno del mondo Apple, diventando uno sfondo distintivo per i keynote e gli eventi aziendali. Jony Ive, famoso designer che ha lavorato a stretto contatto con Apple, ha esposto le sue idee per queste strutture già nel 2019, definendo l'obiettivo di creare un palco immediatamente riconoscibile. In un messaggio condiviso con i dipendenti, Ive ha descritto come l'idea della forma arcobaleno fosse perfettamente in sintonia con l'identità dell'azienda, richiamando il famoso logo dell’arcobaleno usato da Apple per anni. Questo simbolo rappresenta non solo un marchio, ma anche valori di inclusione e positività, connaturati nella cultura aziendale.

Ive ha parlato del potere evocativo del design, sottolineando come la forma a semicerchio rispecchiasse elegantemente la struttura del campus Apple, sottolineando la bellezza e l’armonia dell'elemento visivo. La presenza e l’ottimismo racchiuso in un arcobaleno sono elementi che risuonano profondamente e rendono difficile trovare qualcuno che non ami un arcobaleno.

La struttura temporanea e il futuro delle arcate

Il palco stesso, in quanto installazione, era concepito come una struttura rimovibile, smontata e rimontata per i vari eventi. Le arcate, al contrario, sono rimaste in loco, creando un'atmosfera vibrante durante le conferenze. Tuttavia, secondo Gabriel Iglesias di Ibsix, non dobbiamo aspettarci che le arcate spariscano per sempre. Infatti, diverse speculazioni indicano che essendo state costruite come strutture temporanee, potrebbero non essere state progettate per durare, il che ha portato molti a ritenere che Apple desideri che diventino una fixture permanente.

La loro iconicità ha spinto l'azienda a pensare a una ricostruzione che le renda più resistenti e permanenti, assicurando così che queste strutture architettoniche continueranno ad essere un simbolo visivo di Apple e un richiamo per appassionati e visitatori.

Un futuro luminoso per l'Apple Park

Il restyling delle arcate sembra quindi inevitabile, e non solo per il valore estetico ma anche per quello simbolico. Apple sta cercando di integrare la propria identità visuale con l'innovazione e il design, proponendo spazi che non solo celebrano la tecnologia, ma anche un messaggio di apertura e inclusività. Con i progetti in cantiere, la speranza è che le nuove arcate riflettano il valore dell'azienda e rimangano un punto di riferimento amato sia dagli appassionati di tecnologia sia dai nostalgici del passato. Sebbene il futuro possa sembrare incerto, le fondamenta dell'eredità architettonica di Apple si stanno preparando a un rinnovamento che promette di mantenere viva la magia di questo simbolo.