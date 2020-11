I prossimi prodotti con Apple Silicon? MacBook Pro da 14 e 16 pollici, iMac da 24” e un Mac Pro più piccolo

La transizione di Apple dai processori Intel nei Mac è ormai ufficialmente in corso. Nella giornata di martedì il gigante di Cupertino ha lanciato i suoi nuovi modelli di MacBook, ovvero MacBook Pro, MacBook Air e Mac mini da 13 pollici, tutti alimentati con il chip Apple M1 progettato proprio dall’azienda del CEO Tim Cook. Ma come annunciato dalla stessa Apple, è solo l’inizio.

Dopo l’evento virtuale “One More Thing”, Apple ha ribadito che la transizione ad Apple Silicon richiederà circa due anni per essere completata. La società californiana non ha rivelato quali Mac riceveranno i prossimi chip della serie M, ma sul web sono cominciate a comparire diverse indiscrezioni in merito.

Per quanto riguarda il MacBook Pro da 14 pollici, lo scorso mese di luglio il famoso (e affidabile) analista Ming-Chi Kuo ha rivelato che i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con Apple Silicon, caratterizzati da un design completamente nuovo, verranno lanciati alla fine del secondo trimestre o al massimo entro il terzo trimestre del 2021. Kuo ha precedentemente suggerito che questi notebook potrebbero essere dotati di display Mini-LED.

In più, Apple starebbe lavorando anche ad un IMac da 24 pollici. E’ quanto rivelato da Ming-Chi Kuo qualche mese fa: l’azienda statunitense avrebbe intenzione di lanciare un iMac da 24 pollici con un design completamente nuovo entro la fine del quarto trimestre del 2020 o al massimo all’inizio del primo trimestre del 2021.

Passiamo ora al MacBook Pro da 16 pollici. All’inizio di questo mese, Mark Gurman e Debby Wu di Bloomberg hanno riferito che un nuovo MacBook Pro da 16 pollici con Apple Silicon è in fase di sviluppo, senza però fornire alcun dettaglio sulle possibili tempistiche di lancio. C

Sono sempre Mark Gurman e Debby Wu di Bloomberg a riferire che Apple starebbe sviluppando anche un nuovo Mac Pro, con tratti estetici molto simili a quelli del modello attuale ma con dimensioni praticamente dimezzate. Nel “report” non viene chiarito se quel Mac sostituirà l’attuale Mac Pro o verrà rilasciato come modello aggiuntivo.

Fonte MacRumors