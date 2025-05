Apple si prepara per la WWDC 2025: novità attese per i dispositivi e l’intelligenza artificiale

Nel 2025, Apple si appresta a dare il via alla sua Worldwide Developers Conference, evento annuale dove vengono presentati aggiornamenti e novità tecnologiche. La manifestazione si svolgerà dal 9 giugno e gli esperti sono in attesa di scoprire le nuove funzionalità che saranno introdotte, in particolare relative al sistema operativo iOS e all’Apple Pencil. Tra le notizie più rilevanti ci sono i dettagli emersi da Mark Gurman, analista di settore, che ha condiviso alcune anticipazioni nelle sue comunicazioni.

Novità per la tastiera iOS: supporto per arabo e inglese

Uno degli aggiornamenti più attesi riguarda la tastiera iOS che, secondo quanto rivelato, potrà facilmente passare dall’inglese all’arabo. Questo miglioramento è il riflesso dell’impegno di Apple nel rafforzare la propria presenza negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, mercati strategici per l’azienda. La possibilità di switchare tra le due lingue permetterà agli utenti di comunicare più efficacemente, rendendo l’esperienza d’uso dei dispositivi Apple più accessibile a chi parla arabo.

Tuttavia, nonostante queste innovazioni, molte delle problematiche storicamente sollevate dagli utenti riguardanti la correzione automatica e altre funzionalità di qualità della vita rimangono irrisolte. Queste carenze potrebbero continuare a influenzare l’esperienza dell’utente, evidenziando un divario tra le attese e la realtà offerte dalle recenti versioni del sistema operativo.

Aggiornamento per Apple Pencil: calligrafia in arabo

Un altro importante annuncio atteso riguarda l’Apple Pencil, che si arricchirà di funzionalità per supportare la calligrafia in arabo su iPad. Questo aggiornamento punta a soddisfare la crescente domanda in paesi dove l’arabo è la lingua predominante. L’introduzione di tale supporto potrebbe rendere la scrittura a mano in arabo più semplice e naturale, facilitando la produttività e la creatività degli utenti.

L’abilità di scrivere in uno dei più belli e complessi sistemi di scrittura del mondo porta con sé implicazioni culturali significative, suggerendo un’inclusività crescente per i mercati arabi. In teoria, queste novità saranno accolte positivamente e contribuiranno ad incrementare la popolarità dei dispositivi Apple negli Stati dove l’arabo è parlato.

Una WWDC più tranquilla rispetto al 2024

Quest’anno, Apple sembra voler mantenere un profilo più basso rispetto all’evento dello scorso anno, che si è concluso con alcune polemiche riguardo all’introduzione della Apple Intelligence. L’azienda ha recentemente affrontato le conseguenze di questo clamoroso passo falso, rivelando come l’inefficacia del progetto abbia portato a una riflessione interna.

Secondo recenti dichiarazioni di dipendenti, Apple ha deciso di non annunciare funzionalità incomplete in anticipo, puntando invece a garantire che i miglioramenti e le novità siano ben sviluppati prima di essere presentati al pubblico. Questa strategia riflette un focus sulla qualità, piuttosto che sulla quantità, cercando di recuperare la fiducia degli utenti e del pubblico dopo gli eventi poco favorevoli che hanno caratterizzato la scorsa conferenza.

La WWDC di quest’anno promette quindi di essere un momento di rilancio, in cui Apple punta a presentare aggiornamenti sostanziali e pratici, allontanandosi dalla confusione e dai problemi emersi nei mesi passati.