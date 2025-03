Apple si prepara al lancio di iOS 18.4: novità in arrivo per emoji e Apple News

Apple si appresta a lanciare iOS 18.4 nel mese di aprile. Questo aggiornamento promette di introdurre nuove emoji e una sezione dedicata al cibo su Apple News, arricchendo ulteriormente l’esperienza utente. Un focus importante è anche sull’aggiornamento precedente, iOS 18.2, rilasciato a dicembre, che ha semplificato la possibilità di modificare le app predefinite sul proprio iPhone.

Cosa sono le app predefinite e come funzionano

Le app predefinite sono quelle applicazioni che il tuo iPhone utilizza automaticamente in specifiche circostanze. Per esempio, se clicchi su un numero di telefono presente in un sito web, il tuo dispositivo aprirà l’app di Telefono e proverà a chiamare quel numero. Però, se preferisci utilizzare un’app diversa per le chiamate, come WhatsApp, ora hai l’opportunità di impostare quella come tua app predefinita per effettuare chiamate.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La possibilità di scegliere un’app predefinita è un passo significativo verso una maggiore personalizzazione del dispositivo. Gli utenti possono ora adattare il proprio iPhone alle loro preferenze, senza essere vincolati alle applicazioni standard fornite da Apple. Questa funzione porta con sé una flessibilità che può risultare molto utile in base alle abitudini individuali.

Modificare le app predefinite sul tuo iPhone

Per cambiare quale app deve essere utilizzata di default per diverse funzioni sul tuo iPhone, segui questi semplici passaggi:

Apri Impostazioni. Seleziona App. Clicca su App Predefinite.

In questo menu, puoi scegliere di modificare diverse categorie di app predefinite sul tuo dispositivo. Le categorie disponibili includono:

Browser : seleziona un’app alternativa al Safari per aprire i collegamenti ai siti web.

: seleziona un’app alternativa al per aprire i collegamenti ai siti web. Chiamate : scegli un’app diversa dal Telefono o FaceTime per effettuare chiamate.

: scegli un’app diversa dal o per effettuare chiamate. Filtraggio delle Chiamate : scegli un’app per presentare l’ID del chiamante e bloccare i numeri indesiderati.

: scegli un’app per presentare l’ID del chiamante e bloccare i numeri indesiderati. Email : utilizza un’app diversa rispetto all’app Mail per inviare email.

: utilizza un’app diversa rispetto all’app per inviare email. Messaggistica : scegli un’altra app da usare per inviare messaggi istantanei.

: scegli un’altra app da usare per inviare messaggi istantanei. Tastiera: seleziona un’app per le funzioni di inserimento testo su tutto il sistema.

Ogni categoria ti permetterà di configurare il tuo iPhone in modo che utilizzi le app che preferisci per le varie funzionalità. Se non hai installato un’app di terze parti per una determinata categoria, verrà mostrata solo l’app di Apple, oppure il campo resterà vuoto.

Cambiamenti precedenti e attuali con iOS 18.2

Con l’uscita di iOS 14 nel 2020, Apple aveva già introdotto la possibilità di cambiare le app predefinite per email e browser. Anche se era possibile modificare altre impostazioni, come la tastiera, le opzioni erano disperse tra le varie sezioni delle impostazioni. L’aggiornamento a iOS 18.2 ha riunito tutte queste categorie in un’unica sezione, semplificando notevolmente il processo per gli utenti.

In questo nuovo aggiornamento, oltre a un’interfaccia più intuitiva, sono state aggiunte nuove categorie come Messaggistica e Chiamate, garantendo così una personalizzazione ancora maggiore. Questa centralizzazione delle impostazioni predefinite è stata una risposta alle richieste degli utenti, che desiderano un maggiore controllo su come interagiscono con il loro dispositivo.

Per ulteriori dettagli su iOS 18, si può consultare il materiale informativo disponibile riguardo le versioni precedenti e quelle recenti, come iOS 18.3 e le relative sottoversioni.