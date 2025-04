Apple si prepara al lancio dell’iPhone pieghevole con una novità nella fotocamera

Il mondo della tecnologia è in fermento per l’arrivo dell’iPhone pieghevole di Apple, previsto per il prossimo anno. Gli appassionati di smartphone attendono con ansia la novità, e i rumor iniziano a delineare caratteristiche interessanti, tra cui una fotocamera sotto il display. Questo articolo esplorerà le ultime novità sul dispositivo, il suo display e le potenziali somiglianze con i concorrenti.

La fotocamera sotto il display: come funziona

Secondo le informazioni circolate su Weibo dal noto leaker Digital Chat Station, l’iPhone pieghevole avrà una fotocamera per selfie integrata sotto lo schermo pieghevole. Questa tecnologia è già stata adottata da Samsung con la sua serie Galaxy Z Fold, che ha introdotto questo tipo di fotocamera nel 2021. La fotocamera sotto il display offre un’esperienza visiva più immersiva, poiché è praticamente invisibile durante l’uso. Tuttavia, è importante considerare che la qualità delle immagini non è paragonabile a quella delle tradizionali fotocamere frontali, poiché il display blocca gran parte della luce necessaria per catturare foto di qualità.

Il Galaxy Z Fold 6 ha continuato a utilizzare questa tecnologia, ma le recensioni hanno evidenziato che la fotocamera sotto il display è più adatta per videochiamate piuttosto che per selfie di alta qualità. Gli utenti sono stati delusi dalla qualità dell’immagine, che risulta notevolmente inferiore rispetto a quella di fotocamere tradizionali. Questa situazione suggerisce che gli appassionati di fotografia potrebbero trovare la nuova fotocamera di Apple meno soddisfacente, adatta per situazioni di emergenza o videochiamate.

Dettagli sul display e sul design dell’iPhone pieghevole

Digital Chat Station ha anche fornito dettagli sul display dell’iPhone pieghevole. Il dispositivo dovrebbe presentare uno schermo principale pieghevole di 7.76 pollici e un display esterno da 5.49 pollici. Questa scelta di dimensioni segue una tendenza nel design dei piegaibili, richiamando la forma compatta di modelli come il Pixel Fold originale e OPPO Find N2, piuttosto che l’approccio alto e stretto di Samsung.

Per quanto riguarda la risoluzione, il display pieghevole avrà una densità di 2,713 x 1,920 pixel, mentre il display esterno dovrebbe avere una risoluzione di 2,088 x 1,422 pixel. Queste specifiche indicano un impegno da parte di Apple nel garantire schermi di alta qualità per un’esperienza utente coinvolgente, anche se la scelta della fotocamera pone interrogativi sulla qualità complessiva delle immagini.

Le aspettative per il nuovo pieghevole di Apple

C’è grande attesa attorno al primo iPhone pieghevole di Apple, non solo per il design innovativo ma anche per le funzionalità che il nuovo dispositivo potrebbe portare. Il mercato degli smartphone è molto competitivo e i consumatori hanno aspettative elevate nei confronti di Apple, particolarmente dopo il lancio del Galaxy Z Fold e dei suoi aggiornamenti.

L’adozione di caratteristiche simili a quelle di Samsung potrebbe innescare reazioni contrastanti tra i fan della Mela. Alcuni potrebbero vedere questo approccio come un’evoluzione naturale della tecnologia, mentre altri potrebbero considerarlo una mancanza di originalità. La qualità della fotocamera rimarrà un punto cruciale per Apple nel tentativo di posizionarsi nel segmento dei foldable, dove gli utenti cercano non solo innovazione, ma anche performance di alto livello.

In definitiva, l’iPhone pieghevole rappresenta una sfida per Apple, che dovrà soddisfare le esigenze degli utenti mantenendo al contempo la sua reputazione di marchio premium. Con le specifiche emerse fino ad ora, l’attenzione si concentra tanto sulle prestazioni fotografiche quanto sull’esperienza visiva complessiva.