Apple si prepara al lancio delle sue nuove smart glasses: tutto quello che c’è da sapere

Nel mondo in rapida evoluzione della tecnologia, Apple sembra non voler restare indietro. Secondo quanto scritto da Mark Gurman per Bloomberg, l’azienda di Cupertino sta lavorando a un chip destinato a smart glasses, aspettando di lanciare il prodotto sul mercato nei prossimi due anni. Sebbene non si tratti di occhiali per la realtà aumentata che tutti sognano, l’obiettivo di Apple è quello di competere con Meta e i suoi occhiali smart Ray-Ban equipaggiati con una videocamera.

Tecnologia e design degli occhiali smart

Le nuove smart glasses di Apple sono progettate per utilizzare un chip che è simile a quello che alimenta attualmente l’Apple Watch. Questo componente, previsto per una produzione di massa che potrebbe cominciare entro la fine del prossimo anno, permetterà di avere un dispositivo più snello e adatto all’uso quotidiano. Gurman ipotizza che potremmo vedere l’uscita di questi occhiali entro i prossimi due anni, a patto che la produzione vada secondo i piani.

Per quanto riguarda il chip, è stato progettato per consumare meno energia rispetto a quelli contenuti in dispositivi come l’iPhone, l’iPad e il Mac, il che lo rende particolarmente adatto a un dispositivo indossabile. Grazie alla personalizzazione del processore, alcune parti superflue sono state eliminate, migliorando notevolmente l’efficienza energetica. Questo nuovo chip avrà anche il compito di gestire le molteplici videocamere previste per gli occhiali, il che consentirà di catturare immagini di alta qualità.

Espansione della linea di prodotti Apple

Oltre alla realizzazione di smart glasses, Apple non sta trascurando altre sue linee di prodotto. L’azienda sta lavorando per aggiungere videocamere ai suoi AirPods e smartwatch, con l’obiettivo di trasformarli in dispositivi dotati di intelligenza artificiale. Bloomberg riporta che Apple sta sviluppando un chip chiamato Nevis per l’Apple Watch equipaggiato con videocamera, così come un componente chiamato Glennie per gli AirPods analoghi. Anche questi chip sono attesi per il 2027, il che farebbe dell’intera gamma di prodotti Apple dei veri e propri strumenti tecnologici all’avanguardia.

Inoltre, attualmente la divisione dispositivi indossabili di Apple è rappresentata dall’Apple Watch e dagli AirPods, con l’aggiunta più recente di Apple Vision Pro, un computer spaziale a realtà mista dal costo di 3500 dollari. Tuttavia, si tratta di un dispositivo molto più complesso e costoso rispetto agli occhiali per la realtà aumentata che si prevede di lanciare in futuro.

Sviluppi futuri e progetti di chip Apple

Gurman menziona anche diversi sviluppi futuri in ambito chip per Apple, inclusi i nuovi chip M6 e M7, che seguiranno l’M5, previsto in aggiornamenti dei nuovi iPad Pro e MacBook Pro entro la fine del 2025. Questo mostra come Apple stia chiaramente lavorando su una gamma di prodotti innovativi, non soltanto nel campo delle smart glasses.

Inoltre, un chip server destinato all’intelligenza artificiale, denominato Baltra, è previsto per essere completato entro il 2027. Dopo la spedizione del modem C1 con l’iPhone 16e, Apple intende rilasciare versioni migliorate dei suoi modem cellulari, prevedendo un modem C2 per i modelli top di gamma dell’anno prossimo e un C3 ancora più avanzato per l’anno successivo.

Queste novità potrebbero aprire scenari inediti nel panorama smartphone e dei dispositivi indossabili. La mossa di Apple nel settore delle smart glasses, seppur più semplice rispetto a segnaposti di realtà aumentata, segna un passo importante, confermando il continuo impegno della compagnia nell’innovazione tecnologica e nella competizione nel mercato.