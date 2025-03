Apple si prepara al lancio del primo iPhone pieghevole nel 2026: ecco cosa sappiamo

La notizia del lancio di un iPhone pieghevole da parte di Apple nel 2026 sta generando un notevole interesse tra gli appassionati di tecnologia. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha confermato che il nuovo dispositivo avrà un design simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold e non sarà un modello a conchiglia. Diverse fonti avevano già anticipato che Apple stava lavorando a un progetto di questo tipo, rendendo la conferma di Gurman un ulteriore tassello che alimenta le speculazioni sul futuro del marchio.

Caratteristiche e design dell’iPhone pieghevole

Secondo quanto riportato da Gurman, l’iPhone pieghevole adotterà molte delle tecnologie utilizzate per l’iPhone 17 Air, che si preannuncia come uno dei modelli più sottili mai realizzati da Apple, con uno spessore di appena 5,5 mm. Quest’innovazione rappresenta una sfida ingegneristica significativa: integrare numerosi componenti in un dispositivo così ridotto è cruciale per il successo del telefono pieghevole, che ambisce a offrire un’esperienza utente completa, tipica degli iPhone.

Gurman ha anche menzionato che l’iPhone 17 Air avrà alcune compromissioni, in particolare riguardo a altoparlanti e fotocamere. Tuttavia, l’esperienza generale non sarà sacrificata, e si prevede che il dispositivo avrà una buona autonomia della batteria. L’innovazione di Apple mira a dare un senso pratico all’idea di un apparecchio pieghevole, permettendo agli utenti di sfruttare una superficie di visualizzazione più ampia senza compromettere le dimensioni portatili.

Prezzo e disponibilità sul mercato

Le prime indicazioni sul prezzo dell’iPhone pieghevole suggeriscono che potrebbe aggirarsi attorno ai 2000 dollari. Questo posizionamento di prezzo apre a interrogativi riguardanti l’accessibilità del dispositivo, soprattutto considerando che Apple mira a mantenere un certo prestigio e qualità nei suoi prodotti. È anche previsto un periodo di transizione per l’incremento della produzione, il che potrebbe comportare una disponibilità limitata nei primi mesi dopo il lancio.

Gurman ha segnalato che, se tutto andrà come previsto, il nuovo iPhone pieghevole potrebbe far parte della lineup dell’iPhone 18. Ming-Chi Kuo, analista esperto nella catena di approvvigionamento, ha aggiunto che il phone prevede un display esterno da 5,5 pollici e uno interno da 7,8 pollici, simile a quanto offerto da un iPad mini. Queste dimensioni suggeriscono un’evoluzione del concetto di smartphone, rendendo la pieghevolezza un’opzione pratica e desiderabile.

Mentre il mondo della tecnologia attende il debutto di questo innovativo prodotto, la curiosità e l’attesa degli utenti e degli esperti di settore sono alle stelle. In un mercato sempre più competitivo, la mossa di Apple di entrare nel segmento dei dispositivi pieghevoli rappresenta un passo audace e strategico.