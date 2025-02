Apple si prepara al grande lancio: in arrivo iPhone SE 4, Powerbeats Pro 2 e altro

Con il 2025 alle porte, Apple si appresta a rilasciare una serie di nuovi prodotti che promettono di attrarre l'attenzione degli appassionati. Da iPhone SE 4 a Powerbeats Pro 2, l'azienda di Cupertino sembra avere in serbo importanti novità per il pubblico. Secondo le ultime notizie fornite da Mark Gurman di Bloomberg, il lancio potrebbe avvenire in tempi brevi, portando con sé aggiornamenti significativi anche per il MacBook Air e l'iPad Air.

Il nuovo iPhone SE 4 si avvicina

L’iPhone SE 4 è senza dubbio uno dei dispositivi più attesi del 2025. Dopo il lancio dell’ultimo modello nel 2022, il ritorno del smartphone di fascia media era inevitabile. Le indiscrezioni parlano di un restyling importante, con caratteristiche che allineano il nuovo modello con quelli di alta gamma. Tra le novità ci sarà un display OLED edge-to-edge, eliminando i bordi spessi che hanno contraddistinto le versioni precedenti.

Ma non è tutto. Il nuovo iPhone SE 4 dovrebbe anche abbracciare la tecnologia Face ID, grazie a un notch che sostituirà il tradizionale tasto Home. Il cuore pulsante dell’apparecchio sarà il chip A18, in linea con la gamma degli iPhone 16, insieme a connettività USB-C per la ricarica. Un'altra miglioria notevole è l’incremento della RAM, che arriverà a ben 8GB, un notevole passo in avanti rispetto alla generazione precedente. La fotocamera subirà un miglioramento, passando a 48 MP, e ci sarà un modem 5G sviluppato internamente da Apple.

Queste avanzate caratteristiche potrebbero influire sul prezzo, facendo salire il costo di partenza da 429 dollari a circa 499 dollari. Tuttavia, questa nuova versione dell’iPhone SE rimarrà comunque un'opzione allettante per chi cerca qualità a un prezzo concorrenziale.

Powerbeats Pro 2: gli auricolari sportivi finalmente in arrivo

Saldamente legati al mondo dello sport, i nuovi Powerbeats Pro 2 prendono forma e si preparano a debuttare. A caratterizzare il lancio degli auricolari sportivi di Beats vi sono stati diversi eventi sportivi ai quali hanno partecipato atleti di calibro mondiale come Tiger Woods e Rory McIlroy, facendo crescere l'attesa tra i consumatori.

Le previsioni indicano che il debutto ufficiale dei Powerbeats Pro 2 avverrà l'11 febbraio. I nuovi auricolari si presenteranno con un design rivisitato, più sottile e confortevole, oltre a una nuova palette di colori tra cui viola, arancione e marrone chiaro. Una delle addizioni più attese è il sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca, una funzione che si spera sarà presente anche negli AirPods Pro 3.

Queste novità rendono i Powerbeats Pro 2 un dispositivo decisamente orientato alla salute e al benessere, promettendo di diventare un ottimo compagno per le sessioni di allenamento e attività sportive.

MacBook Air M4 e altre possibilità in arrivo

Oltre ai due dispositivi già citati, Apple potrebbe sorprendere il pubblico con altre uscite, tra cui il MacBook Air M4. Negli ultimi tempi, le voci sulle caratteristiche di questo nuovo laptop si sono intensificate, accentuate dalla sempre più scarsa disponibilità del modello attuale. È probabile che Apple scelga un’inaugurazione silenziosa per questo nuovo prodotto, simile a quella attuata in occasioni precedenti.

Parallelamente, si parla di un possibile rinnovamento anche per l’iPad Air, che potrebbe ricevere il nuovo chip M3, rendendo più difficoltosa la disponibilità del modello attuale. Non si esclude infine il lancio dell’iPad di 11ª generazione, che potrebbe presentarsi con un miglioramento delle prestazioni grazie all'inclusione del chip A17 Pro.

Se Apple decidesse di procedere con l’introduzione di questi dispositivi in scaglioni, i fan potrebbero trovarsi di fronte a un periodo ricco di annunci, simile a quanto accaduto lo scorso ottobre con la linea Mac. La casa di Cupertino, come sempre, mantiene alta la tensione tra gli appassionati, pronta a rivelare le sue prossime mosse sul mercato.