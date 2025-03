Apple si prepara a una grande ristrutturazione dei suoi sistemi operativi: ecco le novità attese

Apple è pronta a modifiche significative nei suoi sistemi operativi, includendo iOS, iPadOS e macOS. Secondo le informazioni rivelate da Mark Gurman di Bloomberg, l'azienda con sede a Cupertino avvierà uno dei più grandi redesign software della sua storia nei prossimi rilasci di iOS 19, iPadOS 19, il cui nome in codice è Luck, e macOS 16, identificato come Cheer. Queste nuove versioni dei sistemi operativi saranno presentate durante il WWDC di Apple, previsto per giugno, e il lancio ufficiale è previsto per l'autunno.

Un'esperienza utente più coerente

Uno degli obiettivi principali di Apple con questi aggiornamenti è quello di offrire un'esperienza utente più uniforme su tutti i suoi dispositivi. L'intenzione è di integrare l’aspetto e la funzionalità di smartphone, tablet e computer, creando una coerenza in tutto l'ecosistema. Stando ai dettagli trapelati, le nuove versioni dei sistemi operativi porteranno elementi di design tratti da visionOS dell'Apple Vision Pro.

Rinnovamento del design: icone, menu e applicazioni

Gurman fornisce anticipazioni riguardo ai cambiamenti fondamentali che interesseranno non solo le icone ma anche i menu, le applicazioni di prima parte, le finestre e l'interfaccia utente complessiva sui tre sistemi operativi. In particolare, si prevede che iOS 19 rappresenterà una vera e propria svolta per il sistema operativo mobile di Apple, il più significativo dall'introduzione di iOS 7 nel 2013. Anche macOS 16 avrà un'importanza pari, segnando l'aggiornamento più grande per i computer Mac dai tempi di Big Sur nel 2020.

Aspettative e tempi di rilascio

Il WWDC si conferma un appuntamento imprescindibile per gli appassionati della tecnologia, una vetrina dove Apple di solito presenta le sue innovazioni future. L'atteso evento di giugno sarà il palcoscenico ideale per svelare i numerosi cambiamenti che i fan hanno iniziato a fantasticare. I nuovi sistemi operativi saranno disponibili per il pubblico nel solito contesto autunnale, permettendo agli utenti di esplorare e adattarsi a tutte le novità.

Il pubblico e gli sviluppatori attendono con ansia gli sviluppi futuri, pronti a scoprire come Apple intenda trasformare la propria esperienza software, combinando innovazioni estetiche a funzionalità mai viste prima.