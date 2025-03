Apple si prepara a un profondo rinnovamento visivo per i suoi sistemi operativi: ecco cosa aspettarsi

Apple è al lavoro su un’importante riprogettazione dei propri sistemi operativi, che si tradurrà in un design completamente rinnovato per iOS 19, iPadOS 19 e macOS 16. Questa trasformazione potrebbe introdurre elementi dell’interfaccia ispirati a visionOS, annunciando così una nuova era per i dispositivi dell'azienda. Secondo le fonti, l'intento è creare una maggiore coerenza tra le differenti piattaforme, rivoluzionando il modo in cui gli utenti interagiscono con iPhone, iPad e Mac.

Una visione omogenea per la user experience

Alan Dye, il responsabile del design in Apple, punta a rendere identiche o molto simili le interfacce di icone, menu, finestre e pulsanti tra le varie linee di prodotti. Questa scelta mira a offrire un'esperienza utente fluida e intuitiva, in cui ogni dispositivo sarà facilmente riconoscibile e utilizzabile. Con questa modifica, Apple intende abbracciare una nuova generazione di utenti, cercando di rendere la tecnologia accessibile a tutti.

Mark Gurman di Bloomberg riferisce che questa potrebbe essere la revisione software più significativa mai realizzata dall'azienda, suggerendo ripercussioni anche per tvOS e watchOS. Nonostante questi sistemi operativi non siano stati menzionati direttamente, la probabilità di una revisione delle loro interfacce è molto alta, visto il trend di uniformità che si sta instaurando.

Navigazione semplificata e innovazioni attese

Tra le modifiche previste, Apple si sta concentrando sul miglioramento della navigazione e del controllo sui dispositivi. Una sorgente interna ha rivelato che il nuovo design potrebbe rifarsi a principi ispirati a visionOS, portando a una nuova semplicità nell'interazione con le app e le funzioni disponibili. Questa iniziativa potrebbe essere determinante per rilanciare le vendite di tecnologia, in un contesto di rallentamento economico nel settore.

Apple spera di vedere una ripresa in questo ambito, puntando a una domanda rinnovata da parte degli utenti. Le novità grafiche, che portano i nomi in codice “Luck” per iOS e iPadOS 19, e “Cheer” per macOS 16, dovrebbero prevedere non solo cambiamenti estetici, ma anche l'introduzione di un nuovo linguaggio di design. Secondo Gurman, questi aggiornamenti potrebbero rappresentare il più significativo passo avanti per Mac dal lancio di Big Sur nel 2020 e per iPhone dal ben noto iOS 7 nel 2013.

Presentazione delle novità alla WWDC

Le novità annunciate da Apple dovrebbero essere rivelate durante la Worldwide Developers Conference di giugno 2025, un evento cruciale per gli sviluppatori e gli appassionati di tecnologia. Questa vetrina rappresenta l'occasione ideale per presentare le idee e gli sviluppi in atto, offrendo un assaggio di ciò che è in serbo per i clienti. Allo stesso tempo, Apple sta continuando a lavorare sulle funzionalità di intelligenza artificiale, in particolar modo quelle legate a Siri, il cui sviluppo è stato rimandato per focalizzarsi su questo ampliamento dell'interfaccia.

Alan Dye e il suo ruolo determinante

La direzione del design del software in Apple è nelle mani di Alan Dye, un dirigente che ha accumulato anni di esperienza nel settore. Prima di entrare in Apple, Dye ha collaborato con brand di moda di notevole prestigio. Fu scelto da Jony Ive per contribuire al design del sistema operativo di Apple Watch e al rinnovamento di iOS 7, diventando sempre più influente all'interno dell'azienda dopo l'uscita di Ive nel 2019. Attualmente, Dye supervisiona un team di oltre 300 persone, impegnato nel definire il look e i suoni dei sistemi operativi Apple.

Insieme a lui, la sua équipe, composta da professionisti esperti, lavora costantemente per innovare e migliorare l’esperienza visiva offerta dagli dispositivi Apple, assicurandosi che ogni aggiornamento rispecchi la qualità e le aspettative del marchio. Voci su cambiamenti futuri in iOS già circolavano precedentemente, grazie a fonti come lo youtuber Jon Prosser, suggerendo un atteso ridisegno dell'app Fotocamera, pronta ad adeguarsi al nuovo standard visivo che Apple sta cercando di implementare.