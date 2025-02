Apple si prepara a lanciare nuovi prodotti: ecco cosa aspettarci

Apple si appresta a svelare i suoi nuovi prodotti nei prossimi giorni, come anticipato da Mark Gurman. In questo articolo, esploreremo le novità attese, inclusi dispositivi che potrebbero sorprendere i fan dell’azienda. Tra smartphone, auricolari e tablet, il gigante della tecnologia promette di attirare l’attenzione con il suo prossimo evento.

iPhone SE 4: un atteso aggiornamento

La presentazione dell’iPhone SE 4 è ormai imminente. L’ultimo aggiornamento del modello risale al 2022, e quindi è decisamente tempo che Apple lo rinnovi. Le aspettative sono alte e il nuovo dispositivo promette di incorporare una serie di funzionalità innovative.

Il prossimo iPhone SE 4 è atteso per la prossima settimana e verrà lanciato con uno schermo OLED edge-to-edge. Tra le novità, spiccano anche il Face ID con notch, supporto per il chip A18 e ricarica USB-C. Questo modello avrà 8 GB di RAM e includerà il supporto per Apple Intelligence, rendendolo particolarmente interessante per gli utenti.

La fotocamera principale avrà una risoluzione di 48 MP e sarà dotata del modem 5G sviluppato internamente da Apple. Molti di questi elementi erano già presenti sull’iPhone 16, lanciato solo pochi mesi fa, perciò la sensazione di ricevere una tecnologia avanzata anche su un modello più economico è particolarmente stimolante.

Il prezzo attuale dell’iPhone SE parte da 429 dollari, ma si pensa che il nuovo modello possa attestarsi intorno ai 499 dollari. Nonostante l’aumento di prezzo, l’iPhone SE 4 potrebbe risultare come la miglior scelta per gran parte dei consumatori.

Powerbeats Pro 2: auricolari per sportivi

Oltre alla presentazione del nuovo smartphone, Gurman anticipa l'arrivo dei Powerbeats Pro 2. Da tempo Apple e Beats ne parlano, con apparizioni recenti sui campi da golf di famosi sportivi come Tiger Woods e Rory McIlroy.

Si attende che questi auricolari vengano presentati a partire dal 11 febbraio. Secondo le indiscrezioni, i Powerbeats Pro 2 presenteranno un design nuovo e più snello, disponibili in diverse colorazioni come viola, arancione e marrone chiaro.

Uno degli aspetti più entusiasmanti è l’aggiunta di un sensore di frequenza cardiaca, una novità che dovrebbe arrivare anche sugli AirPods Pro 3 nei prossimi mesi. Questo potrebbe rendere gli auricolari non solo un accessorio musicale, ma anche uno strumento utile per monitorare la salute.

Wildcards: il futuro dei computer e tablet Apple

Sebbene Gurman abbia confermato il lancio dell’iPhone SE 4 e dei Powerbeats Pro 2, ha anche segnalato la possibilità di altre sorprese. È previsto l’arrivo del nuovo M4 MacBook Air, la cui presentazione è attesa in coincidenza con il lancio di nuovi prodotti.

Le scorte dei modelli attuali di MacBook Air sono in diminuzione nei negozi Apple, suggerendo che una novità è prossima a debuttare. Allo stesso modo, anche l’iPad Air con chip M2 ha evidenziato una disponibilità particolarmente bassa, incrementando le possibilità di un rapido aggiornamento al M3.

Inoltre, l’iPad base dovrebbe ricevere la sua undicesima generazione a breve. Si prevede che i modelli M3 e A17 Pro saranno presentati in un’unica sequenza di lanci, attirando ulteriormente l’attenzione degli appassionati di tecnologia.

Attesa crescente per l'evento Apple

Queste anticipazioni riguardanti i lanci imminenti di Apple, unite alla possibilità dell’arrivo della prima beta di iOS 18.4, rendono l'attesa per i prossimi giorni sempre più avvincente. Non è improbabile che Apple organizzi un evento di presentazione simile a quello di ottobre scorso, in cui furono introdotti numerosi nuovi prodotti.

Questa strategia di lanci scaglionati ha riscosso successo in passato, e i fan sperano vivamente di assistere a un'altra serie di novità la settimana prossima. Il dibattito è acceso: quali nuovi dispositivi ci aspettiamo realmente dalla casa di Cupertino? L'interesse è palpabile.