Apple si prepara a entrare nel mondo degli smartphone pieghevoli: attesa fino al 2027

Il settore degli smartphone pieghevoli continua a crescere in un contesto di innovazione frenetica, mentre Apple si mantiene in una posizione di attesa strategica. Con i principali concorrenti come Samsung e produttori cinesi che si affermano nel mercato, l'interesse per l'eventuale primo iPhone pieghevole si fa sempre più palpabile. Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, l'arrivo di questo dispositivo potrebbe avvenire non prima del 2027, ma le specifiche che sono trapelate fanno pensare a un debutto che giustificherebbe questa lunga attesa.

Caratteristiche tecniche promesse

Ming-Chi Kuo ha messo in luce che le aspettative per il nuovo dispositivo di Apple sono altissime. Tra le anticipazioni spiccano materiali di qualità superiore, come la lega di titanio, già impiegata nei modelli iPhone 15 Pro. La dimensione dello smartphone pieghevole è un aspetto cruciale: dovrebbe misurare appena 4,5-4,8 millimetri di spessore quando aperto, raggiungendo i 9-9,5 millimetri in modalità chiusa. Se confermati, questi valori collocano l'iPhone pieghevole a un livello di eccellenza simile ai modelli più avanzati di aziende concorrenti come Oppo e Samsung.

La dimensione del display interno è prevista a 7,8 pollici, mentre il display esterno sarà di 5,5 pollici. Uno degli elementi più interessanti riguarda la possibilità di un display interno senza pieghe visibili. È un aspetto che, fino ad ora, nessun produttore è riuscito a realizzare completamente, sebbene marche come Oppo stiano avvicinandosi a questo obiettivo.

Sottigliezza e compromessi nel design

Tuttavia, la ricerca di un dispositivo estremamente sottile comporta inevitabilmente alcune rinunce. Per quanto riguarda il sistema fotografico, l'iPhone pieghevole potrebbe deludere le aspettative in termini di quantità di obiettivi, limitandosi a una configurazione con sole due fotocamere posteriori, in netto contrasto con i moduli tripli o quadrupli presenti negli altri modelli di punta.

In questo contesto, è curioso notare come i concorrenti, tra cui brand come Oppo, Vivo e Honor, siano riusciti a implementare configurazioni fotografiche più complesse anche in dispositivi pieghevoli super-sottili. La scelta di Apple di adottare una strategia più conservativa appare in linea con la sua filosofia aziendale, che punta maggiormente su un'esperienza utente affidabile piuttosto che semplicemente su specifiche tecniche elevate.

Un'altra indicazione riguarderebbe l'abbandono del Face ID in favore di un sistema Touch ID integrato nel pulsante di accensione, una soluzione che ha dimostrato di essere efficace nei telefoni pieghevoli delle aziende rivali. Per quanto riguarda la fonte di alimentazione, si vocifera che possa essere simile a quella attesa per l'iPhone 17 Air, un modello ultra-sottile atteso per il lancio a breve.

Tempistiche e strategie di mercato

Kuo ha delineato una roadmap interessante per Apple, con la realizzazione di questo dispositivo che dovrebbe iniziare nel terzo trimestre del 2025 e una produzione di massa prevista per il quarto trimestre del 2026. Ciò suggerisce un lancio commerciale intorno alla fine del 2027, quasi un decennio dopo il primo smartphone pieghevole.

Nonostante le informazioni attuali, è fondamentale notare che le specifiche finali del dispositivo non sono ancora state ufficializzate, quindi potrebbero subire modifiche significative nei prossimi mesi. Per quanto concerne il prezzo, le previsioni indicano una fascia compresa tra 2.000 e 2.500 dollari, collocando il nuovo iPhone pieghevole tra i top di gamma del mercato. Resta da vedere come si comporterà Apple in questo nuovo segmento e se riuscirà a soddisfare le aspettative di una clientela in crescita.