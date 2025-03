Apple si difende con successo da una causa sul monopolio dell’iCloud: giudice boccia le accuse

L’argomento dello spazio di archiviazione su iCloud continua a far discutere tra gli utenti di iPhone. Molti sono scettici riguardo alla possibilità di dover pagare un abbonamento mensile per il servizio di cloud storage, soprattutto considerando che il piano gratuito da 5GB risulta spesso insufficiente. Recentemente, Apple ha ottenuto una vittoria in un tribunale degli Stati Uniti, dove il giudice ha respinto un’azione legale contro l’azienda relativa alle sue pratiche di archiviazione su iCloud.

Cause contro Apple: la decisione del giudice

Secondo quanto riportato da Mike Scarcella su Reuters, la causa legale accusava Apple di monopolizzare illegalmente il mercato dello storage digitale, costringendo i consumatori a pagare un prezzo più elevato per il servizio iCloud. Il giudice federale Eumi Lee, operante a San Jose in California, ha stabilito che i querelanti non sono stati in grado di dimostrare l’esistenza di una violazione delle leggi antitrust, sia a livello federale che statale. Nonostante la decisione di archiviazione, il giudice ha consentito ai querelanti di modificare il loro ricorso e di presentarlo nuovamente.

I ricorrenti sostenevano che Apple avesse un monopolio sullo storage cloud per i suoi dispositivi, poiché nessun altro servizio era in grado di svolgere alcune funzioni specifiche, come il ripristino di un iPhone. Di conseguenza, accusavano Apple di gonfiare artificialmente i prezzi per il servizio di archiviazione su iCloud.

Il giudice Lee ha mostrato scetticismo nei confronti delle affermazioni dei querelanti. Nella sua sentenza ha affermato che “sembra che i prezzi elevati di Apple motiverebbero i concorrenti a incrementare la produzione per acquisire quote di mercato”. Inoltre, il giudice ha respinto l’idea che l’acquisto di spazio di archiviazione su iCloud sia un requisito fondamentale per gli utenti, chiarendo ancora di più la posizione di Apple nel mercato.

Riflessioni sul futuro dell’iCloud

La sentenza del caso sembra quindi confermare che il piano di archiviazione gratuito di 5GB offerto da Apple rimarrà in vigore a lungo termine, senza particolari cambiamenti alle opzioni a pagamento. In questo contesto, gli utenti si trovano di fronte a un binario quasi obbligato: o si adattano alle limitazioni del piano gratuito o decidono di investire in uno spazio di archiviazione extra.

Il dibattito su iCloud e sulle sue politiche di prezzo potrebbe continuare, specialmente in un mercato sempre più competitivo. Le aziende rivali potrebbero tentare di sfruttare questa opportunità per lanciarsi in alternative più vantaggiose per i consumatori. Resta quindi da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi legali o se Apple riuscirà a mantenere il proprio predominio nel segmento del cloud storage.

