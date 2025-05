Apple si adegua alle normative UE: presto la libertà di scegliere il proprio assistente vocale

Apple, colosso della tecnologia, sembra essere pronta ad aprire le porte delle proprie operazioni nei prossimi mesi, permettendo agli utenti di personalizzare l’esperienza di interazione con i dispositivi. Questa novità è nella scia delle recenti direttive imposte dall’Unione Europea, che mirano a garantire maggiore libertà e scelta agli utenti. Secondo un rapporto di Bloomberg, gli utenti di iPhone e altri dispositivi Apple avranno la possibilità di scegliere assistenti vocali di terze parti come Gemini di Google e ChatGPT di OpenAI, abbandonando Siri, l’assistente vocale di casa Apple.

La nuova era della personalizzazione degli assistenti vocali

Fino ad oggi, l’ecosistema software di Apple ha mantenuto un approccio chiuso che ha sempre fornito una certa sicurezza agli utenti, ma ha anche limitato le loro possibilità. Gli utenti di Android, al contrario, hanno da molto tempo la possibilità di scegliere quale assistente vocale utilizzare, tra cui Google Assistant, Alexa di Amazon e molti altri. Adesso, la mossa di Apple si propone di avvicinare i suoi utenti a un’esperienza più simile a quella di Android, implementando queste modifiche nelle sole regioni dove è richiesto dalla legge.

Grazie alla nuova normativa dell’Unione Europea, gli utenti di iPhone non dovranno più accontentarsi di Siri, spesso considerato meno performante rispetto ai suoi rivali. Per la prima volta, vi sarà la possibilità di sostituire Siri con assistenti vocali più avanzati, rispecchiando le esigenze di una clientela sempre più attenta e desiderosa di opzioni diversificate nel campo dell’intelligenza artificiale.

Quali assistenti vocali saranno disponibili?

Le indiscrezioni indicano che la modifica interesserà non solo iOS, ma anche i sistemi operativi come iPadOS e macOS, portando una boccata d’aria fresca per molti utenti Apple. Assistenti come Gemini, ChatGPT, Meta AI di Meta e Claude di Anthropic potrebbero diventare a breve opzioni concrete per gli utenti di Apple. Questa apertura rappresenta un cambio di passo significativo per l’azienda, da sempre legata a un ecosistema chiuso, dove la sicurezza e l’assistenza erano prioritari ma limitanti.

Ci si aspetta che, così facendo, Apple possa stimolare anche una maggiore innovazione e competitività all’interno del mercato degli assistenti vocali, incentivando i produttori a migliorare le proprie soluzioni per non perdere terreno nei confronti dei concorrenti.

Limiti e potenzialità della mossa di Apple

Nonostante questa novità, è importante evidenziare che Apple ha introdotto queste modifiche come risposta a normative europee e potrebbe applicarle solo in specifiche regioni, come il mercato europeo, senza garantire lo stesso tipo di libertà agli utenti di altre aree, come gli Stati Uniti. Questo potrebbe risultare frustrante per alcuni, mentre per altri potrebbe rappresentare un passo fondamentale verso un maggiore rispetto delle scelte e delle preferenze degli utenti.

In generale, la possibilità di scegliere il proprio assistente vocale offre agli utenti una maggiore libertà e la capacità di selezionare la tecnologia che meglio si adatta alle loro esigenze quotidiane, rendendo l’interazione con i dispositivi Apple molto più versatile. Con la crescente importanza dell’intelligenza artificiale nelle vite quotidiane, questa possibilità di scelta è sempre più rilevante, e l’attesa è ora tutta per vedere come evolverà l’offerta di assistenti vocali adesso che le porte si stanno aprendo.