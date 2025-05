Apple sfida la sentenza contro il suo comportamento nella disputa con Epic Games

Apple, dopo aver ricevuto una stroncatura nelle corti inferiori riguardo la sua controversia legale con Epic Games, ha presentato lunedì un avviso di appello alla Corte d’Appello del Nono Circuito. Questa azione legale si concentra sulla decisione presa la settimana scorsa, che impedisce all’azienda di addebitare commissioni agli sviluppatori per gli acquisti effettuati al di fuori dell’App Store.

Il caso Epic v. Apple riprende vigore

Il processo tra Epic Games e Apple ha avuto una svolta significativa nel 2021, quando un giudice ha emesso un’ingiunzione che vietava a Apple di intraprendere attività di anti-steering. Queste pratiche implicano ostacolare gli sviluppatori nel comunicare agli utenti che possono effettuare acquisti al di fuori delle applicazioni. Questo contenzioso è stato riacceso lo scorso anno, quando Epic Games ha accusato Apple di aver violato l’ordine del tribunale.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le accuse contro Apple

Il giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha non solo accolto la posizione di Epic Games, ma ha anche fatto emergere una questione seria sui comportamenti interni di Apple. Durante il dibattimento, ha stabilito che il Vicepresidente della Finanza di Apple, Alex Roman, aveva mentito sotto giuramento. Per questo motivo, ha rimandato il caso al procuratore federale del distretto, suggerendo che potesse essere avviata un’indagine penale. Questo sviluppo ha messo in luce non solo la tensione tra le due aziende, ma anche le implicazioni legali sulle pratiche di Apple.

Le ripercussioni legali e sanzioni

Oltre alle gravose accuse di spergiuro, la giudice Rogers ha anche comminato delle sanzioni a Apple per aver abusato dei privilegi di riservatezza tra avvocato e cliente. Questa misura ha reso evidente quanto le pratiche aziendali di Apple possano influenzare non solo la propria reputazione, ma anche l’intero ecosistema dello sviluppo delle applicazioni. Le sanzioni e le richieste di indagine pongono interrogativi sulla condotta etica e legale all’interno dell’azienda, aprendo la strada a una maggiore vigilanza da parte delle autorità.

Le conseguenze per gli sviluppatori e il mercato

La lotta legale tra Apple ed Epic Games non ha solo implicazioni per le due aziende coinvolte, ma potrebbe avere un impatto ben più ampio sugli sviluppatori di app e sul mercato digitale. Se Apple dovesse perdere l’appello, gli sviluppatori potrebbero ottenere maggior libertà nel gestire i pagamenti e ridurre i costi che finora erano imposti da Apple. Ciò potrebbe tradursi in un cambiamento significativo nel modo in cui le applicazioni vengono monetizzate e nel potere di contrattazione degli sviluppatori nei confronti delle grandi piattaforme.

La sentenza di lunedì scorso ha quindi aperto un nuovo capitolo in una controversia che continua a far discutere, evidenziando le tensioni tra innovazione, economia digitale e pratiche commerciali nel settore tech. Resta da vedere come si svilupperà la situazione e quali saranno le implicazioni per il futuro dell’App Store e degli acquisti digitali.