Apple rilascia la seconda beta pubblica di iOS 14.2: tante nuove emoji ma non solo

Dopo il rilascio della seconda beta per sviluppatori, annunciato nella giornata di martedì, Apple ha rilasciato ieri la seconda beta pubblica di iOS 14.2. L’aggiornamento include nuove opzioni emoji per gli utenti, nonché modifiche al Centro di controllo e anche qualche altra piccola miglioria.

Con la seconda beta pubblica di iOS 14.2 sono stati rinnovati i controlli di riproduzione sulla schermata di blocco insieme ad un rinnovato design degli AirPlay 2 nel Centro di controllo. In più, un’altra delle nuove modifiche in iOS 14.2 consiste nel nuovissimo pulsante dedicato per Shazam, la famosa app che consente di conoscere il titolo e l’autore della canzone “on air” nel luogo in cui ci si trova, che può essere aggiunto al Centro di Controllo.

Migliorie interessanti, ma la vera “chicca” della seconda beta pubblica di iOS 14.2 è il lancio delle nuove emoji, approvate all’inizio di quest’anno come parte di Emoji 13.0 da Unicode Consortium. Con iOS 14, la nuova versione del sistema operativo di Apple per gli iPhone, è ancora più facile del solito trovare le nuove emoji. Una delle nuove funzionalità di iOS 14 è proprio la possibilità di effettuare la ricerca nella raccolta di caratteri emoji.

In totale, quest’anno ci sono 117 nuove emoji in arrivo per gli utenti di iPhone, iPad e Mac, con diverse opzioni di tonalità della pelle, nuove varianti inclusive di genere e tanto altro ancora. Le nuove opzioni emoji in iOS 14.2 Beta 2 includono anche una bandiera transgender, a dimostrazione di come il colosso di Cupertino tenga molto alle tematiche LGBTQ+.

Ma come fare per installare l’aggiornamento alla seconda beta pubblica di iOS 14.2? Basta recarsi sull’app Impostazioni, scegliendo Aggiornamento software e installando l’aggiornamento disponibile. Anche se non lo si nota subito, è bene continuare a controllare poiché potrebbero essere necessario un pò di tempo prima che l’update raggiunga il proprio dispositivo.

Fonte 9to5Mac