Apple lancia la seconda beta di iOS 14.5: tante nuove emoji e molti miglioramenti

Apple ha rilasciato ieri la seconda versione beta per sviluppatori di iOS 14.5 con l’aggiunta di alcune nuove funzionalità che non erano presenti nella prima beta. Ad esempio, alcuni utenti di Reddit stanno segnalando che il loro iPhone non presenta più quei problemi di tinta verde che stavano procurando più di un fastidio.

In più, sono state aggiunte nuove misure di scorrimento all’app Apple Music che consentono di aggiungere brani alla coda, e sono anche disponibili nuovi menu a comparsa per completare determinate funzioni.

Grazie a questo aggiornamento, vengono introdotte 200 nuove emoji, con l’emoji delle cuffie che assume un nuovo design ispirato all’accessorio over-ear AirPods Max. La beta 2 di iPadOS 14.5 va inoltre a spegnere automaticamente il microfono non appena viene chiuso la custodia Smart Folio di alcuni prodotti, ovvero iPad di ottava generazione, iPad Air di quarta generazione, iPad Pro da 11 pollici di seconda generazione e iPad Pro da 12,9 pollici di quarta generazione.

Sempre grazie a questa seconda beta, gli utenti di iPhone potranno ora avvertire un “triplo tocco” quando rimuoveranno un accessorio MagSafe dal retro del loro iPhone. Parlando di MagSafe, una modalità di ricarica mobile menzionata nell’ultima versione beta di iOS 14.5 menziona un “pacco batteria”: in molti hanno voluto vederci la possibilità che Apple possa mettere presto a disposizione un caricabatterie portatile MagSafe. Il pacco batteria manterrà l’iPhone carico al 90% per “migliorare l’efficienza di ricarica” ​​e “massimizzare la durata della batteria”.

La versione finale di iOS 14.5 includerà la controversa funzionalità App Tracker Transparency, che richiederà agli utenti di aderire per evitare di essere tracciati da app di terze parti per motivi pubblicitari e anche per sbloccare automaticamente il proprio telefono utilizzando un Apple Watch sbloccato anche se si indossa una mascherina protettiva.

Per tutti i possessori di iPhone 12, il consiglio è sempre quello di attendere l’arrivo della versione pubblica finale di iOS 14.5 per non incappare in qualche spiacevole sorpresa, come la scomparsa dei dati o la diminuzione della durata della batteria.

