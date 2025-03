Apple scommette su NVIDIA: investimento miliardario per supportare l’Intelligenza Artificiale

Recentemente, Apple ha attirato l’attenzione per le difficoltà che sta affrontando nel campo dell’intelligenza artificiale, in particolare con Siri. Tuttavia, un nuovo rapporto di analisi rivela che la compagnia di Cupertino è in procinto di investire circa 1 miliardo di dollari nell’acquisto di server AI di NVIDIA, un passo che potrebbe segnare un cambiamento significativo nelle sue operazioni.

Apple ordina centinaia di server NVIDIA ad alto costo

La notizia, riportata da Patrick Seitz su Investor’s Business Daily, precisa che l’analista di Loop Capital, Ananda Baruah, ha annunciato che Apple sta effettuando ordini per circa 250 sistemi NVIDIA GB300 NVL72. Il costo di ciascun server varia da 3,7 a 4 milioni di dollari. Questo acquisto rappresenta un importante investimento in infrastrutture, con l’intento di supportare applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Apple sta collaborando con i costruttori di server Dell Technologies e Super Micro Computer per realizzare un vasto cluster di server. Baruah ha sottolineato che “Apple è ufficialmente entrata nel gioco dei grandi cluster di server per l’intelligenza artificiale generativa, e SMCI e DELL sono i partner chiave.”

Le implicazioni dell’investimento e le speculazioni sul suo utilizzo

Sebbene il rapporto presenti molte speculazioni sugli usi previsti per i nuovi server, l’investimento significativo in questi sistemi NVIDIA sembra indicare un chiaro obiettivo strategico. Apple, in passato, ha fatto trapelare l’intenzione di sviluppare un proprio chip destinato all’uso nei server, ma i progressi in tal senso sembrano essere più lenti del previsto. Questo porta a ipotizzare che la società possa aver deciso di integrare questa nuova tecnologia per affrontare le sfide attuali nella funzionalità di Siri e nelle sue future applicazioni AI.

Un passo avanti verso il futuro dell’Intelligenza Artificiale

Questo investimento di Apple nei server NVIDIA testimonia la sua intenzione di essere ben posizionata per un futuro orientato all’intelligenza artificiale. Rappresenta un’opportunità importante per la società di rimanere competitiva in un settore in rapida evoluzione. Le infrastrutture di server più robuste possono facilitare lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni , aprendo la strada a applicazioni più avanzate nella parole generativa e nell’interazione vocale, aree in cui Apple deve migliorare.

La decisione di Apple di acquistare server da NVIDIA segna un cambio di strategia, ma rimane da vedere come questa mossa si tradurrà in risultati concreti. Con l’industria dell’intelligenza artificiale in continua espansione, le scelte odierne potrebbero avere un impatto duraturo sul posto di Apple tra i leader tecnologici del futuro.