Apple sbarca nel mondo della musica per il relax con Sound Therapy

In un’epoca in cui la ricerca del benessere mentale e fisico è al centro dell’attenzione, Apple ha annunciato una nuova iniziativa in collaborazione con Universal Music Group per offrire una collezione di brani pensati per favorire concentrazione, rilassamento e sonno. La nuova iniziativa, chiamata Sound Therapy, è stata lanciata su Apple Music e si propone di accompagnare gli ascoltatori in un viaggio sonoro che promette di migliorare la loro produttività e il loro relax.

La collezione Sound Therapy: come funziona

La collezione Sound Therapy comprende tre categorie principali di brani: Focus , Relax e Sleep . Queste tracce sono presentate in versioni strumentali e reinterpretate, arricchite da elementi sonori distintivi, scelti con cura per attivare specifiche risposte cerebrali. Tra gli artisti coinvolti ci sono nomi di spicco come Imagine Dragons, Katy Perry e Kacey Musgraves, i cui brani sono stati adattati per rispondere alle diverse esigenze di ascolto.

Benefici dei suoni e delle onde cerebrali

Secondo Apple e UMG, la colonna sonora proposta nella Sound Therapy mira a promuovere reazioni positive nel cervello. Utilizzando battiti auditivi e rumori bianchi, la musica è progettata per incoraggiare vari stati mentali. Per esempio, le onde gamma e il rumore bianco possono facilitare la concentrazione, mentre le onde theta potrebbero favorire il rilassamento. Le onde delta e il rumore rosa, una variazione più dolce e profonda, sono suggeriti come aiuti naturali per migliorare la qualità del sonno.

Un esempio iconico di questa proposta è la reinterpretazione del brano “Double Rainbow” di Katy Perry, concepita per accompagnare gli ascoltatori in un sonno sereno. Allo stesso modo, una traccia degli Imagine Dragons viene proposta per aiutare a completare le attività quotidiane.

La risposta del pubblico e le alternative disponibili

Sebbene l’idea di usare la musica come strumento per migliorare la produttività e il benessere mentale possa sembrare innovativa e coinvolgente, le opinioni tra gli utenti possono variare. Molti potrebbero esprimere scetticismo riguardo alla reale efficacia di queste tecniche. Alcuni ascoltatori, abituati a lavorare in un ambiente silenzioso, potrebbero trovare difficoltà a concentrare l’attenzione con della musica in sottofondo.

Per coloro che invece apprezzano l’uso della musica come supporto durante il lavoro o per facilitare il sonno, le nuove playlist di Apple potrebbero rivelarsi utili. Oltre a Sound Therapy, Apple offre anche una stazione radio dedicata alla musica chill e uno strumento di Ambient Music, con playlist curate per favorire il sonno, il relax, la produttività e il benessere.

Questa iniziativa emergente di Apple non solo amplia il panorama musicale di Apple Music, ma si inserisce anche in un trend sempre più forte che unisce tecnologia e salute mentale. La musica come strumento di cura è un concetto che continua a guadagnare terreno e, con l’offerta di Sound Therapy, Apple intende essere protagonista in questo campo.