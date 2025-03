Apple risolve una vulnerabilità seria che poteva esporre le password a attacchi di phishing

Apple ha rilasciato di recente un aggiornamento cruciale per il suo sistema operativo iOS, volto a correggere una vulnerabilità significativa nell’app Password. Questa falla potenzialmente grave, scoperta dai ricercatori di sicurezza, avrebbe potuto rendere gli utenti vulnerabili a sofisticati attacchi di phishing. La correzione è stata implementata con l’aggiornamento iOS 18.2, dopo che il problema è rimasto attivo per un periodo di circa tre mesi.

Un bug insidioso nell’app Password di Apple

Il problema riguardava un difetto nell’app Password, introdotta con iOS 18, che non utilizzava il protocollo HTTPS per la sicurezza delle comunicazioni. Questo consentiva agli aggressori di realizzare pagine di accesso fasulle che apparivano indistinguibili da quelle ufficiali di Apple. Gli utenti, quindi, rischiavano di fornire le proprie credenziali senza rendersene conto, ingannati da un’interfaccia che sembrava legittima.

La gravità di questa vulnerabilità non risiedeva in un malware da installare o in file dannosi da scaricare, ma nel modo in cui l’interfaccia utente poteva ingannare gli utenti, convincendoli che stavano operando in un ambiente sicuro. In caso di furto di credenziali, gli attaccanti avrebbero potuto accedere ai vari account iCloud degli utenti e ai loro dati sensibili, compromettendo ulteriormente la loro sicurezza su altri servizi collegati ad Apple.

I ricercatori della società Mysk, che hanno identificato per primi questa vulnerabilità, hanno espresso preoccupazione per il fatto che Apple non avesse impostato HTTPS come protocollo predefinito per un’app di così grande importanza. Hanno inoltre suggerito che l’azienda dovrebbe fornire agli utenti opzioni per disabilitare alcune funzionalità, come il download automatico di icone, per ridurre il rischio di violazioni della sicurezza.

L’importanza degli aggiornamenti e delle buone pratiche

Dopo aver rilasciato la patch nel mese di dicembre, Apple ha sottolineato l’importanza di mantenere i dispositivi aggiornati. È essenziale che gli utenti installino le ultime versioni del software, poiché le vulnerabilità come questa vengono spesso scoperte solo dopo essere già state sfruttate da malintenzionati. Gli aggiornamenti rappresentano, quindi, la prima barriera contro tali minacce.

Oltre all’implementazione di aggiornamenti, la sicurezza degli utenti può essere notevolmente migliorata seguendo alcune precauzioni. È fondamentale verificare sempre l’URL del sito web prima di immettere le credenziali. Essere certi che l’indirizzo sia quello ufficiale di Apple e controllare la presenza del lucchetto sulle connessioni sicure può fare una grande differenza.

Attivare l’autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore strato di protezione. Questo sistema di sicurezza impedisce accessi non autorizzati anche nel caso in cui le credenziali vengano compromesse. Inoltre, gli utenti devono mantenere un atteggiamento critico nei confronti di email e messaggi sospetti. Apple non richiede mai l’inserimento delle credenziali tramite email o SMS. Per eventuali dubbi, è sempre consigliato contattare direttamente il supporto ufficiale.

Infine, è consigliabile che tutti gli utilizzatori di dispositivi Apple controllino di avere installato l’ultima versione di iOS, la 18.2, per garantire la massima protezione possibile contro potenziali attacchi.