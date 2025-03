Apple riorganizza il suo team esecutivo per potenziare Siri e l’Intelligenza Artificiale

Apple sta apportando cambiamenti significativi alla sua dirigenza, un’azione motivata dalle difficoltà nel lanciare nuove funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale per Siri. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il CEO di Apple, Tim Cook, ha manifestato dubbi sulla capacità di John Giannandrea, responsabile dell’AI, di proseguire nello sviluppo del prodotto.

Mike Rockwell guida il team di Siri

Con l’obiettivo di revitalizzare Siri, l’azienda ha deciso di affidare il comando del team di sviluppo al vice presidente Mike Rockwell, attualmente responsabile del Vision Products Group e ideatore del progetto Apple Vision Pro. Questa mossa segna un cambiamento significativo nella direzione strategica del famoso assistente vocale.

Giannandrea non lascerà Apple, ma verrà esonerato dalla gestione di Siri. Rimarrà comunque coinvolto nella supervisione di ricerca, testing e delle tecnologie correlate all’Intelligenza Artificiale. Rockwell, che ha ritenuto fondamentale questa riorganizzazione, riporterà direttamente a Craig Federighi, capo del software di Apple.

Riorganizzazione del team e nuove nomine

Negli ultimi giorni, Apple ha iniziato a trasferire Aimee Nugent, un altro manager senior proveniente dal team di Rockwell, nel gruppo di Siri. Nugent è nota per la sua capacità di ristrutturare progetti complessi e si prevede che possa apportare risultati positivi all’assistente vocale. Il passaggio di Nugent, insieme alla presenza di altri due dirigenti di fiducia di Rockwell, ha dato modo al nuovo responsabile di valutare la situazione prima di un coinvolgimento diretto nelle operazioni quotidiane.

Rockwell non ha mai nascosto il suo scetticismo riguardo a Siri. Le fonti affermano che negli anni ha formulato diverse proposte ai vice presidenti senior per rinnovare l’assistente vocale, con l’intento di renderlo più personalizzato e rispondente alle esigenze degli utenti. Recentemente, ha anche fornito consulenza al gruppo di lavoro responsabile dell’Intelligenza Artificiale, suggerendo idee e soluzioni per migliorare il sistema.

Le prospettive per Siri e l’Intelligenza Artificiale di Apple

L’assegnazione di Rockwell alla guida del team di Siri rappresenta non solo un’opportunità per apportare nuovi approcci tecnici e creativi, ma anche un chiaro tentativo di Apple di rafforzare la propria posizione nel settore dell’Intelligenza Artificiale. Mentre la concorrenza continua a sviluppare tecnologie innovative nella stessa area, Apple è consapevole dell’importanza di avere un assistente vocale competitivo e funzionale.

I cambiamenti nella leadership potrebbero riflettere l’urgenza di affrontare le sfide tecnologiche e di recuperare il terreno perso nei confronti di altre aziende. Rockwell, con la sua esperienza nel campo della visione artificiale, è ben posizionato per tracciare un nuovo corso per Siri, sperando di modernizzare e migliorare la user experience.

Queste ristrutturazioni interne, sebbene difficili, sono indicative della volontà di Apple di adattarsi e innovare, mantenendo il focus sull’evoluzione delle sue applicazioni AI e sull’esperienza complessiva degli utenti, che rappresentano il fulcro della missione aziendale.