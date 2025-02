Apple rinvia il lancio del nuovo iPhone SE: ecco cosa sappiamo sulle novità

Apple ha deciso di posticipare il lancio della nuova versione del suo iPhone SE, inizialmente previsto per questa settimana, alla settimana prossima. Secondo quanto riportato da Bloomberg, in particolare da Mark Gurman, l'azienda californiana aveva in mente di presentare il dispositivo attraverso il proprio sito web, senza organizzare un evento stampa, come invece accade per i lanci più importanti. Tuttavia, il programma sembra aver subito un lieve slittamento. Nonostante ciò, potrebbe comunque esserci un annuncio di minore entità questa settimana.

Annunci in arrivo: Apple Vision Pro e MacBook Air

Oltre alla nuova versione dell’iPhone SE, Apple si sta preparando anche per il lancio dell'Apple Vision Pro e di un nuovo MacBook Air equipaggiato con il chip M4. Questi annunci sono attesi nelle prossime settimane e potrebbero rappresentare un’ulteriore dimostrazione della strategia dell'azienda di espandere la propria linea di prodotti, attirando così un pubblico più ampio.

Un cambiamento nel design dell'iPhone SE

Il nuovo modello di iPhone SE, conosciuto con il nome in codice V59, si preannuncia come un importante passo avanti per l’iPhone entry-level, che ha fatto il suo debutto nel 2016. Questo aggiornamento dovrebbe introdurre una serie di innovazioni significative. Tra queste, si parla della prima modem cellulare progettato internamente da Apple, il quale andrà a sostituire il hardware attualmente fornito da Qualcomm. Un altro cambiamento degno di nota è l'introduzione della tecnologia Face ID, che comporterà la rimozione del tradizionale tasto Home, un elemento distintivo degli iPhone fino ad oggi.

Prestazioni elevate con il nuovo chip A18

Il nuovo iPhone SE avrà probabilmente anche il chip A18, lo stesso che alimenta l’iPhone 16, per meglio supportare il software di intelligenza artificiale recentemente sviluppato da Apple, denominato Apple Intelligence. Questa evoluzione tecnologica è particolarmente importante in un contesto in cui Apple ha registrato un calo dell'1% nelle vendite di iPhone durante l'ultimo trimestre delle festività, non riuscendo a soddisfare le aspettative di mercato. Un iPhone SE più avanzato, ma comunque economico, potrebbe rivelarsi fondamentale per Apple nel competere in mercati strategici come Cina e India, dove gli smartphone budget con caratteristiche premium continuano a guadagnare popolarità.

Prezzi a confronto

Attualmente, il prezzo base dell’iPhone SE è di 429 dollari negli Stati Uniti, una cifra decisamente inferiore rispetto ai 799 dollari richiesti per l’iPhone 16. Questo divario di prezzo rappresenta un’ulteriore opportunità affinché Apple riesca a conquistare consumatori che non hanno ancora provato la linea iPhone, rendendo la scelta dell’iPhone SE un'opzione accessibile per una nuova fetta di mercato.

Le prossime settimane si preannunciano quindi ricche di novità per Apple, un’azienda sempre attenta a rinnovare le proprie offerte per restare competitiva nel panorama tecnologico attuale.